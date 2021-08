Previsioni Meteo OGGI mercoledì 18 | nuvole al sud

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 18 agosto. Al nord nubi sparse con bel tempo generale. Al centro addensamenti in aumento e possibili rovesci. Al sud cieli prevalentemente coperti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 18 agosto



Nord:

Addensamenti compatti lungo l’arco alpino, con locali piogge o rovesci di debole intensità in esaurimento nelle ore serali; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti sparsi tra Toscana, Lazio e Abruzzo con locali rovesci o temporali su queste ultime due regioni in assorbimento durante la serata; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità in aumento su gran parte delle regioni peninsulari con locali e deboli rovesci o temporali, in graduale miglioramento dal tardo pomeriggio. Addensamenti cumuliformi saranno possibili anche sulla parte tirrenica della Sicilia ma senza fenomeni associati; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dell’isola.

Temperature:

Minime in diminuzione su tutto il paese; massime in diminuzione al nord-ovest, sulle regioni ioniche e sul Molise; stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese.

Venti:

Moderati di maestrale sulle due isole maggiori; da deboli a moderati orientali sul resto del centro-sud e pianura padana; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da molto mosso ad agitato il mare di Sardegna; molto mossi il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi il mar ligure, il basso tirreno occidentale e lo ionio; generalmente mossi i restanti mari.