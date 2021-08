Previsioni Meteo OGGI giovedì 19 | cieli coperti

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 19 agosto. Al nord addensamenti nel corso della giornata. Al centro nuvole in aumento. Al sud possibili rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 19 agosto

Nord:

Annuvolamenti compatti sulla fascia alpina e, localmente, su basso Piemonte e Lombardia occidentale con sviluppo di locali rovesci o temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini ed anche appenninici. Prevalenza di sereno sulle restante aree.

Centro e Sardegna:

Sereno salvo temporanee formazioni nuvolose tra tardo mattino e pomeriggio con rovesci sparsi su Lazio ed aree confinali abruzzesi.

Sud e Sicilia:

Sull’isola prevalenza di sereno a parte annuvolamenti diurni lungo le coste tirreniche associati a possibili brevi piovaschi; addensamenti nuvolosi lungo le coste tirreniche della Calabria con occasionali fenomeni al primo mattino. Nubi più compatte al pomeriggio sulle aree appenniniche con rovesci più consistenti e qualche temporale. Prevalenza di sereno in serata.

Temperature:

Minime in aumento su Campania, basso Lazio ed aree alpine; in calo sul restante meridione e stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su Calabria e Sicilia orientale; in lieve aumento sul restante centro sud e senza variazioni di rilievo sulle regioni settentrionali.

Venti:

Moderati di maestrale su isole maggiori e puglia; deboli variabili sul resto del paese con temporanei rinforzi sulle coste tirreniche meridionali centro meridionali.

Mari:

Poco mossi mar ligure, tirreno settentrionale ed adriatico centrosettentrionale; mossi gli altri mari.