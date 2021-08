Il ‘cambio di abito’ della giornalista: prima e dopo la caduta di Kabul in mano ai talebani

Sembrerebbe una considerazione da poco, una ‘piccola cosa’, ma in realtà sappiamo benissimo che non è così. I timori più grandi di questi ultimi giorni, sono proprio legati al destino delle donne ora che i talebani sono tornati al potere. In poche ore, il loro ingresso ha fatto ‘cambiare di abito’ alla giornalista della CNN, Clarissa Ward.

La vita è mutata già radicalmente, e tutto è accaduto in un giorno. Le due immagini delle giornalista, prima e dopo l’ingresso dei talebani a Kabul, riassumono perfettamente le dimensioni del dramma.

Nel collegamento effettuato prima dell’ingresso dei talebani la giornalista era vestita con una sciarpa rossa, una camicia bianca, i capelli semplicemente raccolti.

Nel collegamento successivo, con i talebani a spadroneggiare per le strade di Kabul, la giornalista indossa l’hijab. Alle sue spalle un gruppo di uomini armati.