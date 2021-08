Il dramma dell’Afghanistan: aggrappati agli aerei per fuggire, i video choc

In queste immagini c’è tutta la disperazione di un popolo abbandonato e terrorizzato. Sono decine i civili che questa mattina, hanno circondato un aereo cargo americano con 800 persone a bordo e mentre il velivolo si apprestava a iniziare il rullaggio per il decollo, si sono aggrappate ad ogni appiglio possibile.

Si intravedono poi i corpi cadere nel vuoto, delle scene terribili, che possono solo lontanamente far comprendere la paura che stanno vivendo ora, che il regime di terrore ha preso il sopravvento: tra la morte per mano loro e quella aggrappata ad un velivolo, questa è stata la loro ‘decisione’.

Shocking: Not an Hollywood movie, this is Kabul international airport right now. pic.twitter.com/LLDQrKyLGs

