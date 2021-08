Bollettino coronavirus 18 agosto: 7.162 contagi, 69 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 18 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 7.162 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.273. Sono 69 invece le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 54 di ieri. Sono 226.423 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 238.073. Il tasso di positività è del 3,1%, in crescita rispetto al 2,2% di ieri. Sono 442 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 50 (ieri erano 49). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.559, 87 in più di ieri.

Le Regioni

Lazio, 703 nuovi casi, -2 terapie intensive

Nel Lazio “oggi si registrano 703 nuovi casi compresi i recuperi (+152), i nuovi positivi sono 58 in meno rispetto a mercoledì 11 agosto. 6 decessi (-2) compresi i recuperi”. Così l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato. “I ricoverati sono 524 (+19), le terapie intensive sono 64 (-2), i guariti sono 792 – aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 425”.

In Toscana 675 nuovi positivi, tasso sale al 4,57%

Sono 675 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana sono 675 su 14.774 test di cui 9.715 tamponi molecolari e 5.059 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,57% (10,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono in aumento a fronte di un maggior numero di test mentre il tasso di positività è in aumento: i casi erano 396 su 11.226 test per un tasso del 3,53%. Giani sottolinea che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 4.578.184.

In Lombardia 671 nuovi positivi e 7 decessi

Con 41.476 tamponi effettuati, sono 671 i nuovi positivi (1,6%) al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (39) mentre scendono a 319 i ricoverati nei reparti ordinari (-1). Sette i decessi, per un totale di 33.869 morti da inizio pandemia. Nella provincia di Milano i nuovi casi sono 215, di cui 82 a Milano città. Nelle altre province i nuovi positivi sono 44 a Bergamo, 89 a Brescia, 40 a Como, 37 a cremona, 18 a Lecco, 16 a Lodi, 33 a Mantova, 48 a Monza e Brianza, 31 a Pavia, 12 a Sondrio e 48 a Varese

Campania; risalgono contagi, crescono ricoveri,9 morti

In Campania il tasso di positività risale al 3,91% rispetto al 2,37% precedente: i positivi sono 558 su un totale di 14.264 tamponi. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 7; altre 2 persone sono morte in precedenza ma sono state registrate ieri. Aumenta l’occupazione delle terapie intensive, 20 rispetto al dato precedente di 18 unità; crescono anche i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 327 di ieri ai 336 di oggi.

In Emilia-Romagna 445 nuovi casi e tre morti

Sono 445 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati nelle ultime 24 ore sulla base di 24.502 tamponi fatti, fra molecolari e antigenici. Mentre continuano a crescere i ricoverati, si contano altri tre morti: un uomo di 61 anni in provincia di Reggio Emilia, una donna di 89 del Parmense e un uomo di 79 anni della provincia di Forlì-Cesena. L’età media dei nuovi positivi è di 37,9 anni e 169 di loro sono asintomatici. I casi attivi sono poco più di 13mila, con il 96,9% in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere. I ricoverati sono 47 in terapia intensiva, tre in più di ieri e 369 negli altri reparti Covid (+8). Rimini, con 85 nuovi contagi, è la provincia con l’incremento più consistente, seguita da Reggio Emilia e Bologna (entrambi con 49 casi).

In Piemonte 305 positivi, 1 vittima

Sono 305 i nuovi casi di Covid comunicati oggi dall’unità di crisi della Regione Piemonte. C’è staro un decesso, che porta il totale da inizio pandemia a 11.706. I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+ 2 rispetto a ieri), negli altri reparti 136 (+ 4). I tamponi diagnostici processati sono 13.757 ( di cui 8.917 antigeici), con un tasso di positività del 2,2% (contro l’1,4% di ieri) e una quota di asintomatici pari al 60,3%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.242, i guariti + 278.

In aggiornamento