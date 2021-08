Colpisce una civetta e perde il controllo della moto: Nico Duò è morto a 24 anni

Nico Duò è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lunedì scorso ad Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo. Il ventiquattrenne era a bordo della sua Ducati quando una civetta si è schiantata sul suo casco. L’improvviso impatto con il rapace ha fatto sì che il giovane perdesse il controllo della moto. Immediato il trasporto nell’ospedale più vicino, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Il pallanuotista, in forza alla Padovanuoto, è morto nella notte.

Il Comune di Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo, è a lutto per la morte di Nico Duò. Il ventiquattrenne ha perso la vita nella notte tra lunedì e martedì a causa di un incidente stradale. Intorno alle 20.30 era in via Linea a bordo della sua Ducati quando, improvvisamente, una civetta ha impattato contro la visiera del casco. Il rapace ha oscurato la visuale al giovane pallanuotista, il quale ha perso il controllo della moto e si è schiantato al suolo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. A nulla sono valsi sia i soccorsi sul posto sia le cure prestategli dai medici della struttura sanitaria rodigina. Il decesso a causa delle ferite riportate nel sinistro è stato dichiarato intorno all’1.30.

I rilievi su via Linea, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente che ha causato la morte del ventiquattrenne Nico Duò, sono stati condotti dai carabinieri della Compagnia di Adria. Sul casco del giovane sono state ritrovate le piume della civetta che ha provocato la perdita di controllo della Ducati. Il cadavere del pennuto è stato rinvenuto poco lontano dai rottami della moto. La ricostruzione del sinistro sembrerebbe essere chiara, ma soltanto le indagini potranno aggiungere ulteriori dettagli alla questione. Non sembrerebbero, ad ogni modo, coinvolte altre persone e/o mezzi.

Il cordoglio per la morte di Nico Duò

Innumerevoli i messaggi di cordoglio per la morte di Nico Duò. Il ventiquattrenne era molto conosciuto nel Comune in provincia di Rodrigo. Inoltre, era un pallanuotista in forza alla Padovanuoto. La società attraverso un post sulla pagina Facebook ha voluto ricordarlo così: «Una terribile notizia sconvolge la PN Padovanuoto: la scorsa notte è mancato Nico Duó, centroboa biancorosso in forza alla PDN da due stagioni, a causa di un incidente stradale. A nulla son valsi i soccorsi intervenuti sul posto. Non ci sono parole per commentare una tragedia simile, solo una profonda tristezza. La PN Padovanuoto è vicina ai familiari e agli amici di Nico in questo momento di dolore».

