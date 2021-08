La commovente lettera di Lina Wertmüller a Piera Degli Esposti: “Non dimenticherò il tuo talento straordinario”

“Mia adorata, dolce Piera, luce preziosa della mia vita. Luce sempre intensa, affettuosa, coraggiosa e fragile. Con la tua grazia e il tuo sorriso hai portato una carezza in ogni stanza, ogni casa, ogni palcoscenico e ogni set cinematografico che hanno avuto la gioia di incontrarti”. Queste sono le parole con cui inizia la ‘lettera’ della regista Lina Wertmüller a Piera Degli Esposti, nel giorno della cerimonia funebre laica in Campidoglio.

“Non dimenticherò mai la tua voce, il tuo talento straordinario, la tua genialità, la tua ironia, la tua intelligenza, la tua forza interiore da guerriera, le tante avventure vissute insieme, le risate e l’allegria che hanno accompagnato la nostra amicizia. Per me, l’ho sempre pensato e dichiarato ogni volta che mi hanno chiesto del nostro lavoro, sei l’attrice più grande del mondo. So che per te suonava come un’esagerazione, ma invece è proprio così”.

La lettera prosegue ancora: “Ora che non ci sei più, saranno più fredde e buie le nostre vite. Il solo pensarti lontano, mi fa stringere il cuore di struggente nostalgia. Per provare a consolarmi della tua assenza, cercherò di pensarti sempre con quel tuo sorriso da bambina, come quando una sera di qualche anno fa Enrico, che ti adorava, ed io ti facemmo la sorpresa di farti trovare a cena da noi Robert Mitchum, il divo del cinema che più hai amato. Appena lo vedesti, seduto sul divano di casa nostra, gli saltasti in braccio dalla gioia. Anche ora ti voglio immaginare così, felice per quel tuo sogno realizzato, in compagnia di Robert Mitchum e di tanti amici che, spero, ritroverai”.