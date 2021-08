L’attrice hard si candida alle elezioni ma viene ‘stoppata’: “Un veto che non mi aspettavo”

Tina Ciaco, in arte Priscilla Salerno è un’attrice hard e imprenditrice di origini salernitane. Il commento della donna in un’intervista all’emittente Ottochannel 696 riguardo le polemiche relative alla sua scelta di partecipare alle prossime elezioni amministrative di Salerno.

“C’è stato un veto fortissimo che non mi aspettavo. Si fosse candidata Tina Ciaco non ci sarebbero stati problemi, ma si è candidata Priscilla Salerno, quindi un’attrice hard che si candida alle elezioni”, sono le parole dell’attrice. I rappresentati del Nuovo Psi avevano annunciato la discesa in campo dell’imprenditrice salernitana, il partito sosterrà la candidatura a sindaco di Michele Sarno in una lista con Forza Italia ed Udc.

L’annuncio ha però provocato dei forti dissapori nella coalizione: “I diritti delle donne non si tutelano certo candidando al Consiglio Comunale di Salerno la pornostar Priscilla”, questo quanto scritto sul suo profilo Facebook il deputato di Forza Italia, Gigi Casciello. “Ognuno – ha aggiunto – nella propria vita fa le scelte che ritiene e da parte mia non c’è alcun giudizio moralistico ma ritengo che ci siano modi sicuramente più autorevoli e credibili per tutelare i diritti delle donne”.

La replica dell’attrice

“Non si sa perché e il percorso che ho fatto”, è stata la replica dell’attrice in merito alla scelta di candidarsi. “Questa è la cosa più grave, che si fermano alle apparenze. Io non ho parole sono sconcertata ma comunque continuo con tenacia a combattere per i miei diritti e per quelli di tutte le donne e per la libertà”.

Priscilla Salerno, ha inoltre spiegato: “Combatto da tre anni contro il revenge porn e la violenza domestica, la pedofilia infantile. Collaboro con magistrati, do credito a giovani avvocati affinché capiscano bene il significato di questa parola che è ancora sconosciuta. Lo sto subendo di nuovo sulla mia pelle, però ho le spalle larghe perché è da sempre che subisco queste oscenità. Il mio è un grido di libertà per me e per tutte le donne che non hanno possibilità di combattere contro gli uomini”.