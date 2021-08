Arrestato stupratore seriale di 46 anni: violentava le ragazze in spiaggia

I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 46 anni, residente a Reggio Emilia, anche se di fatto senza una dimora fissa, di provenienza dalla repubblica Ceca. L’accusa è di aver compiuto violenza sessuale a tre donne giovani. Gli episodi sono avvenuti rispettivamente il 2 e l’8 agosto.

Il 2 agosto, alle 2.30 del mattino una ragazza di 26 anni è stata molestata e aggredita dall’uomo che poi è fuggito a causa delle urla della giovane. Secondo l’accusa la ragazza che risiede a Cesenatico, stava tornando a casa dalla spiaggia della città nella sua casa sita in un area periferica. L’uomo in bicicletta ha inseguito la ragazza. L’8 agosto invece intorno alle 3 del mattino l’uomo ha minacciato e aggredito con una pistola (che è poi risultata finta) due ragazze di 20 e 23 anni che per fortuna sono riuscite a fuggire e a chiedere aiuto ai passanti che poi hanno subito contattato i Carabinieri. Le ragazze di Cesenatico, stavano tranquillamente parlando sedute su un lettino dello stabilimento balneare, quando l’uomo, contro la loro volontà, le ha costrette a un rapporto sessuale.

L’uomo aveva dei precedenti, visto che il 28 luglio a Gatteo Mare si era verificato un analogo caso di aggressione ed era stato bloccato, identificato e poi denunciato. Coordinati dalla Procura di Forlì, i Carabinieri di Cesenatico sono riusciti a identificare l’uomo 46enne proprio grazie alle foto scattate dopo l’episodio di luglio e poi mostrate alle ragazze vittime degli episodi del 2 e 8 agosto.Il tutto si è concluso con l’arresto dell’uomo.