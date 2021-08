Arrestato latitante dell’Alleanza di Secondigliano: stava pranzando in un ristorante

È stato arrestato Giuseppe Vacca, 58enne di Scampia, ritenuto un affiliato al Clan ‘Licciardi”, facente parte dell’Alleanza di Secondigliano, era sfuggito alla cattura nel marzo scorso e per mesi era stato irreperibile. L’intervento dei Carabinieri del nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli poche ore fa: è finito in manette in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Vacca è ritenuto gravemente indiziato di concorso in tentata estorsione commessa con l’aggravante del metodo mafioso. Il 58enne è stato individuato dai militari, a seguito di una lunga attività investigativa, in un ristorante di Varcaturo dove stava festeggiando il compleanno il cognato. Il 58enne è ora nel carcere di Secondigliano.