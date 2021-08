Poliziotto no vax: “Meglio dietro ad una scrivania che costretto a vaccinarmi” e la foto fa il giro del web

Mario De Marco, 58 anni, è un agente della polizia ferroviaria di Gorizia e coordinatore provinciale del sindacato ‘Lo scudo’. La sua foto, con il pranzo su un tavolino tra due macchine, ha fatto il giro del web. L’uomo ha dichiarato di non essere convinto del vaccino.

“Non sono convinto del vaccino, non voglio farlo. Le imposizioni mi vanno strette. Certo non vorrei ammalarmi: mi spaventa il Covid come mi spaventa uscire di casa ed essere colpito da una tegola in testa, ma non reputo la malattia così pericolosa“. Sono le parole di Mario De Marco. “Non sono vaccinato, non ho il Green Pass e per questo non mi hanno fatto entrare a mensa nella caserma Massarelli” ma “noi lavoriamo nelle caserme, stiamo negli alloggi, saliamo in auto, lavoriamo fianco a fianco con i colleghi e solo a mensa c’è l’obbligo del Pass e ci dividono”

“Mi chiedo se potrò salire sul treno per i controlli, se potrò continuare a lavorare”, ha aggiunto De Marco, in riferimento a settembre nel momento in cui il green pass entrerà in vigore anche sui treni. “Mi dispiacerebbe finire in un ufficio, ma accetterei di essere demansionato piuttosto che costretto al vaccino. Se mi licenziassero ci penserei, ma andrò presto in pensione, dovrei salvarmi”.