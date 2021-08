Rubava cibo e soldi da distributori dell’Ospedale: deferito un 45enne

L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per furti in abitazioni ed esercizi pubblici, ha rubato circa 15.000 euro dai distributori.

Un uomo di 45 anni è stato deferito dai Carabinieri del N.O.R. di Frosinone per furto aggravato continuato. L’uomo, infatti, ha messo in atto una serie di furti durante il mese di luglio nell’Ospedale Spaziani di Frosinone. I furti riguardavano cibo e denaro contenuto all’interno dei distributori automatici collocati sui diversi piani dell’Ospedale.

Grazie alle indagini, i Carabinieri hanno potuto notare come il 45enne in questione aspettasse che il personale sanitario si assentasse per scassinare i distributori e impossessarsi delle monete così come del cibo e delle bibite. Quanto rubato, se si considerano anche i danneggiamenti dovuti allo scassinamento, corrisponde a circa 15.000 euro. Il 45enne era già conosciuto alle Forze dell’Ordine: qualche giorno fa, infatti, era stato arrestato con l’accusa di furto in una abitazione e in alcuni esercizi pubblici.