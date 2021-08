Minaccia e aggredisce pubblico ufficiale: denunciato 48enne ai domiciliari

L’uomo, già ai domiciliari, è stato arrestato con l’accusa di violenza, minacce a pubblico ufficiale ed evasione. Denunciato anche il figlio.

Un 48enne, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per evasione, violenza e minacce a pubblico ufficiale.

L’aggressione

L’intervento dei Carabinieri è stato richiesto dopo che l’uomo, all’interno di uno stabile sito in pieno centro, stava minacciando di morte la sua famiglia. La situazione non è migliorata nel vedere i militari. Il 48enne, infatti, si è subito scagliato contro di loro e a loro ha rivolto le sue minacce.

L’uomo ha tentato si fuggire ma è stato prontamente bloccato dai Carabinieri e portato in Caserma. Qui ha continuato a scatenare la sua ira dando calci e pugni contro le porte, danneggiandone alcune. Il 48enne è stato quindi denunciato anche per danneggiamento aggravato. Per lui, dopo la convalida dell’arresto, sono stati richiesti di nuovo i domiciliari. Ad essere denunciato anche il figlio poiché si è recato in Caserma chiedendo di rilasciare il padre e minacciando gli agenti presenti.