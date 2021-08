Bollettino coronavirus 19 agosto: 7.260 contagi, 55 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 19 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 7.260 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.162. Sono 55 invece le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri. Sono 206.531 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 226.423. Il tasso di positività è del 3,5%, stabile rispetto al 3,1% di ieri. Sono 460 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 18 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono 40 (ieri erano 50). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, rispetto a ieri sono 68 in più.

Le Regioni

In Sicilia 1.377 i nuovi positivi, 16 le vittime

Sono 1.377 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 16.265 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al all’8,5% ieri era al 6,6%. L’isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Al secondo posto c’è la Toscana con 844 contagi. Gli attuali positivi sono 20.702 con un aumento di altri 985 casi. I guariti sono 376 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 16 vittime e il totale dei decessi resta a 6.189. Sul fronte ospedaliero sono adesso 724 i ricoverati, 23 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 83 i ricoverati 3 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda il contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 290, Catania 283, Messina 81, Siracusa 141, Ragusa 124, Trapani 199, Caltanissetta 104, Agrigento 120, Enna 35.

Toscana, 6 morti e altri 844 nuovi positivi

Altri sei decessi e altri 844 nuovi casi positivi in Toscana per il Covid nelle ultime 24 ore secondo il report giornaliero della Regione. In Toscana sono ora 264.418 i casi di positività al Coronavirus dall’inizio della pandemia (+0,3% su ieri). Anche i guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 245.096 (92,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 12.320 (+1,5% su ieri). Tra loro i ricoverati in ospedale sono 360 (sei in più rispetto su ieri) di cui 38 in terapia intensiva.

In Lombardia tasso positività all’1.8%, 3 decessi

Con 33.615 tamponi effettuati, sono 627 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in leggera crescita all’1.8% (ieri 1.6%). Sono in crescita i posti letto occupati in terapia intensiva (+3, 42) mentre calano negli altri reparti (-10, 309). I nuovi decessi sono 3 per un totale complessivo di 33.872 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 170 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 58 a Milano città, 82 a Brescia, 70 a Varese, 50 a Mantova, 45 a Monza e Brianza, 41 a Como, 33 a Bergamo, 31 a Pavia, 28 a Cremona, 11 a Lodi e a Sondrio, 10 a Lecco.

In Emilia-Romagna crescono i ricoveri e tre morti

Sono 576 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, età media 37 anni, rilevati su quasi 22mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Anche se il numero dei pazienti in terapia intensiva è stabile (47), crescono i ricoverati nei reparti Covid (8 in più da ieri, per un totale di 376. Altri tre morti con Covid-19: una 97enne nel Reggiano, un 82enne di Modena e una 87enne del Bolognese. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.658 (+271 rispetto a ieri), di cui il 97% a casa perché non richiede di cure ospedaliere. Per quanto riguarda la circolazione del virus nelle diverse province, Rimini è quella col numero di casi giornalieri più alto (97), seguita da Bologna (95 più 23 di Imola) e Modena (95).

Nel Lazio 548 casi, Roma a quota 324

Nel Lazio “oggi si registrano 548 nuovi positivi compresi i recuperi (-155), i nuovi casi sono 19 in meno rispetto a giovedì scorso. Sono 6 i decessi, compresi i recuperi. I ricoverati sono 526 (+2), le terapie intensive sono 65 (+1), i guariti sono 613″. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato “I casi a Roma città sono a quota 324” aggiunge l’assessore.

