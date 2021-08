La disperazione dell’Afghanistan: le donne lanciano i bambini oltre il filo spinato dell’aeroporto [VIDEO]

“E’ stato orribile, le donne hanno lanciato i loro bambini oltre il filo spinato” all’aeroporto “chiedendo ai soldati di prenderli”. Lo ha raccontato a Skynews un alto ufficiale afghano, e ha aggiunto che alcuni bambini “sono rimasti impigliati nel filo spinato”.

Implorano aiuto e si trovano a compiere gesti disperati. Dall’arrampicarsi sugli aerei per poter fuggire, a lanciare i propri figli oltre il filo spinato, per dar loro una qualche remota speranza di vita migliore. Come si vede nelle immagini provenienti dall’Afghanistan, i bambini vengono passati di mano in mano per poter riuscire a farli arrivare al di là del filo spinato che porta all’aerea degli aerei e farli prendere dai soldati. Questa la loro priorità.

Da questa notte, secondo quanto riferito dalla Bbc, i talebani stanno impedendo agli afghani di raggiungere l’aeroporto di Kabul. Sono 4.500 i soldati americani che controllano l’aeroporto ma tutte le strade sono sotto il controllo dei talebani.

Biden, truppe Usa potrebbero restare oltre il 31 agosto

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che una parte delle truppe statunitensi potrebbero rimanere in Afghanistan oltre la scadenza del 31 agosto fissata per il ritiro dal Paese se l’evacuazione dei cittadini americani non fosse completata entro quella data.

LEGGI ANCHE: Afghanistan: Trump attacca, ma la responsabilità del disastro è principalmente sua

“Se ci sono cittadini americani rimasti rimarremo fino a quando non li avremo tirati fuori tutti”, ha dichiarato Biden in un’intervista ad ABC News in cui ha insistito sul fatto che si cercherà comunque di concludere l’uscita dei cittadini Usa e loro alleati prima di quella scadenza.