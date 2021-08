25enne perde la vita in un agguato: colpito da 7 proiettili. Indagini in corso

Contro il 25enne sono stati sparati 10 colpi d’arma da fuoco, di questi solo 7 ne sono andati a segno. Ancora sconosciuti i responsabili.

Antonio Zarra, di anni 25, è morto nella notte in via Jacopo Carrucci a Napoli colpito da sette proiettili. Il 25enne di Pianura era già noto alle Forze dell’Ordine che ora indagano sulla sua morte.

L’agguato

Sette i colpi di pistola che lo hanno raggiunto, dieci però quelli sparati. I Carabinieri, infatti, in via Jacopo Carrucci hanno ritrovato dieci bossoli cal. 9×21 mm. Il 25enne che viveva nella via in cui sono poi state ritrovate anche delle tracce di sangue sarebbe stato vittima di una vera e propria esecuzione.

Antonio Zarra è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta alle 3:00 di notte circa da alcuni suoi conoscenti. Le ferite d’arma da fuoco, però, erano troppo gravi e i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili. Il 25enne è dunque morto in ospedale. Attualmente sono in corso le indagini utili a chiarire i motivi della morte di Zarra e a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I responsabili, inoltre, non sono stati ancora identificati. Per questo motivo, saranno fondamentali le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza collocate nella zona vicina via Carrucci. Chi sta lavorando sul caso sono i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli insieme agli agenti del Nucleo Radiomobile e quelli della sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Napoli.