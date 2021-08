Positivi al Covid ma irreperibili: in fuga per non rovinarsi le vacanze

Succede anche questo nell’estate 2021, molti positivi al tampone fuggono per non rovinarsi le vacanze. Non si fanno trovare dalle Asl per paura della quarantena.

Il numero maggiore è stato registrato a Roma e provincia, sono 250 le persone da inizio agosto risultate irreperibili: non rispondevano al telefono o addirittura ne avevano fornito uno falso. Lorenzo De Cicco, de Il Messaggero, in un’intervista al direttore del Sisp dell’Asl Roma 1, Enrico Di Rosa ha spiegato le persone in fuga sono generalmente coloro che hanno fatto un test rapido, risultato poi positivo. Spesso, queste persone, forniscono un numero di telefono falso per non dover effettuare il test molecolare e la possibile quarantena.

Non è accaduto solo a Roma, sono infatti circa 30 i positivi introvabili a Capri, 20 nel Salento, a Rimini e in Abruzzo e Sicilia. Ci sono anche i test fai da te che non possono essere monitorati. Le Asl hanno segnalato i casi alle forze dell’ordine e per i “fuggitivi” la sanzione amministrativa va dai 400 ai 3mila euro.