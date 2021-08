Vende hashish per arrotondare la pensione: arrestato 68enne

Un uomo di 68 anni è stato arrestato a Massa Carrara con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, nel corso della perquisizione nella sua abitazione, hanno rinvenuto ingenti quantità di hashish e marijuana. I proventi delle vendite erano utili per arrotondare la pensione.

Era in pensione, ma arrotondava il denaro ricevuto con i proventi di un giro di droga. Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Carrara, in provincia di Massa Carrara, con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Da tempo gli agenti del comando locale avevano individuato il profilo del sessantatottenne, che teneva le fila degli affari illeciti. Le perquisizioni nella sua abitazione hanno confermato il sentore. Sono stati ritrovati, infatti, oltre due etti di hashish nascosti in camera da letto, nonché in altri luoghi nascosti della casa, come nell’impianto stereo situato nel salotto. Oltre alla merce, anche un bilancino di precisione e altro materiale utile per la preparazione.

La Procura di Massa Carrara ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo. Il sessantottenne, al momento dell’interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Di fronte al Tribunale, nei prossimi mesi, dovrà rispondere delle accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il processo dovrebbe iniziare a ottobre e, fino a quel momento, non potrà allontanarsi dalla propria abitazione.