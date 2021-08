Venezia come il «Grande Fratello»: accessi a numero chiuso, controlli e telecamere

La città di Venezia potrebbe diventare dal 2022 come un «Grande Fratello» a cielo aperto. Il Comune, infatti, sta valutando di inserire dei tornelli per controllare i flussi di turisti in arrivo ed evitare il sovraffollamento. Al momento, tuttavia, a causa del Covid-19 il problema non si pone e dall’estero è già arrivata qualche critica.

I primi tornelli potrebbero essere inseriti già a partire da settembre, ma Venezia – forse – diventerà ad accesso limitato soltanto dall’estate del 2022. L’idea del Comune è quella di limitare le entrate in modo da evitare sovraffollamenti turistici nelle calle. Un problema che, al momento, non si pone. La pandemia di Covid-19, infatti, ha messo il freno alle partenze. La speranza, tuttavia, è che presto si possa tornare alla normalità, dato che il turismo è il motore della città: nel 2019 la media estiva era di 110 mila visitatori al giorno. I numeri di questo genere sono molto lontani, ma in questi giorni si sono già rivisti tedeschi, francesi e spagnoli. Il tema, dunque, merita di essere discusso, seppure dai media stranieri sia arrivata qualche critica in merito alla possibilità che il capoluogo della regione diventi un «Grande Fratello» a cielo aperto.

Una Venezia «sotto controllo»

Una «smart control room» è già stata realizzata sull’isola del Tronchetto, dove si trova la sede del comando della polizia locale. Da essa, grazie a oltre 500 telecamere ad alta definizione, sarà possibile controllare l’intero territorio. Inoltre, avranno la capacità di captare attraverso le celle telefoniche a cui si agganciano gli smartphone alcuni dati, come quelli relativi alla provenienza, sui turisti e non che si trovano a Venezia. Il tutto, però, «in pieno rispetto di anonimato e privacy», sottolinea il Comune. Proprio in questa zona della città, nelle prossime settimane, avverranno i primi test. Quattro tipi di tornelli, simili a quelli della stazione di Roma Termini, verranno posizionati a cielo aperto, anche se i punti precisi non sono stati ancora definiti. Essi avranno un design moderno e, soprattutto, saranno high-tech: sarà sufficiente prenotare in anticipo ed avvicinare il cellulare al sensore ottico per ottenere il “via libera” per l’ingresso.

Il Comune, in questi giorni, ha tentato di illustrare il piano per la gestione dei flussi di turisti nella città, oltre ad impegnarsi a rassicurare la popolazione in merito ai rischi nulli in termini di privacy. A livello internazionale, tuttavia, il progetto ha creato qualche malumore. «Venezia chiede aiuto al Grande Fratello per gestire il turismo», hanno ironizzato quotidiani come il Times. Qualche critica, inoltre, arriva anche dai turisti italiani, soprattutto in merito ai costi delle operazioni. Per oltrepassare i tornelli, infatti, oltre che prenotare, pare che sarà necessario anche un contributo di ingresso tra i 3 e gli 8 euro, in base al periodo dell’anno.