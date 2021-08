Bollettino coronavirus 22 agosto, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 22 agosto, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 22 agosto. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

Campania; risale contagio, meno ricoveri, 1 morto

In Campania il tasso di positività risale e passa dal 3,59% al 4,55%; i positivi sono 470 su un totale di 10.318 test. Si registra un deceduto nelle ultime 48 ore. Stabile l’occupazione delle terapie intensive, 22; calano i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 344 di ieri ai 337 di oggi.

Lazio; 454 nuovi casi (-99). D’Amato, vaccini ai giovani

Coronavirus; D’Amato: “Oggi nel Lazio si registrano 454 nuovi casi positivi (-99) e sono zero i decessi nelle ultime 24 ore (-8). I ricoverati sono 506 (-22), le terapie intensive sono 69 (+1), i guariti sono 576. I casi a Roma città sono a quota 195”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Il Lazio è tra le regioni europee con la più alta copertura vaccinale rispetto alla popolazione. Voglio rinnovare l’appello a chi rientra dalle vacanze e non si è ancora vaccinato a prenotarsi. La prossima settimana sarà decisiva per la vaccinazione dei ragazzi, anche senza prenotazione, per presentarsi all’inizio dell’anno scolastico con le due dosi effettuate”, ha concluso D’Amato.

177 nuovi casi in Piemonte, in crescita i ricoveri

Sono 177 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Piemonte. La quantità corrisponde all’1,5% dei 11.545 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 78. Dall’inizio della pandemia il totale è 374.856. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta invariato (12) mentre crescono (+7) i ricoveri in altri reparti, che diventano 140. L’unità di crisi ha segnalato un decesso (non avvenuto oggi). Il totale è 11.710.

In aggiornamento