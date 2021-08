Salgono nudi sulla macchina dei carabinieri e la danneggiano: arrestati due ragazzi [VIDEO]

Due giovani turisti tedeschi, un ragazzo e una ragazza di 28 e 25 anni sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri di Maranello a Fiorano Modenese per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di oggetti a offendere.

I due giovani secondo quanto ricostruito erano in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta anche all’assunzione di sostanze stupefacenti. Erano completamente nudi in strada e ostacolavano il traffico a una rotonda. Alcuni cittadini li hanno segnalati, i militari sono intervenuti intorno alle 21.30 e hanno chiesto ai giovani di coprirsi e di fornire le loro generalità. I due in tutta risposta sono saliti improvvisamente sul mezzo dei carabinieri saltandovi sopra, danneggiandolo e diventando anche aggressivi. I miliari li hanno dovuti fermare con lo spray al peperoncino per poi condurli in ospedale a Sassuolo dove sono rimasti fino alle prime ore di questa mattina, e successivamente dichiarati in arresto. Saranno giudicati con rito direttissimo nella mattinata di domani. Uno dei militari nell’intervento ha inoltre riportato delle lesioni guaribili in sei giorni per una distorsione alla spalla.

Carmine Caforio, segretario generale dell’associazione a carattere sindacale Usmia Sezione Carabinieri ha dichiarato: “Augurando una pronta guarigione ai colleghi feriti, esprime i propri complimenti a tutti i Carabinieri del Sassolese intervenuti che, nonostante il forte condizionamento subito da una società pronta ad infierire contro le forze dell’ordine, sono riusciti ad assicurare alla giustizia due soggetti in evidente stato di alterazione psicofisica che stavano creando caos e pericolo pubblico su una delle arterie stradali più trafficate di Fiorano Modenese”.