Covid, segnali di miglioramento in India: tasso di guarigione al 97,57%

L’India continua ad essere messa in ginocchio dal Covid-19, ma arrivano i primi segnali di miglioramento. Il Paese, nelle ultime ventiquattro ore, ha registrato oltre 30 mila nuovi casi e più di 400 morti. Il tasso di guarigione, tuttavia, è positivo: 97,57%, la più alta percentuale da marzo 2020. Gli ospedali stanno iniziando a svuotarsi.

Il Covid-19 non dà tregua all’India, seppure si registrino i primi segnali di miglioramento nelle strutture sanitarie. I nuovi casi di positività, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati quasi 31 mila. Il numero di contagi complessivi nel Paese, in questo modo, è salito a 32 milioni e mezzo. I morti giornalieri, invece, sono stati 403, per un totale di 434.367 dall’inizio della pandemia. Lo riporta il Ministero della Salute locale.

Dati positivi, ad ogni modo, arrivano dagli ospedali. In India ben 31.636.469 persone sono state curate dai medici e dimesse poiché negativizzate. Di queste 38.487 soltanto nelle ultime ventiquattro ore. Un importante segnale del fatto che il Paese si sta attrezzando in modi migliori per contrastare le infezioni nelle loro forme più o meno gravi. Il tasso di guarigione è recentemente salito al 97,57%, la più alta percentuale da marzo 2020.