Usa, allarme maltempo: uragano a New York, in Tennessee morti e dispersi

Gli Stati Uniti sono in ginocchio a causa del maltempo. L’uragano Henri sta terrorizzando lo Stato di New York, mentre in Tennessee si sono registrati morti e dispersi a seguito di una violenta alluvione. Vittime anche in Messico per il passaggio dell’uragano Grace.

Paura negli Stati Uniti e non solo a causa del maltempo. In diverse zone si sono registrati ingenti danni, nonché vittime, feriti e dispersi. Dallo Stato di New York, che sta combattendo contro l’uragano Henri, fino al Tennessee, dove una terribile alluvione ha distrutto case e strade, uccidendo dieci persone. I soccorritori ne stanno cercando altre trenta, con la flebile speranza di ritrovarle in vita. Disagi anche in Messico, dove almeno nove persone sono morte a seguito del passaggio dell’uragano Grace nello Stato di Veracruz. L’emergenza non sembrerebbe essere destinata ad arrestarsi nel breve periodo.

L’alluvione in Tennessee

La contea di Humphreys, nello stato meridionale del Tennessee, è stata quella maggiormente colpita dalle alluvioni nelle scorse ore. Il National Weather Service (NWS) Usa ha affermato che le precipitazioni registrate ieri hanno battuto i record per quanto riguarda i livelli di innalzamento dell’acqua nel fiume Piney. “Le persone sono intrappolate nelle loro case e non hanno modo di uscire” dato che “l’acqua arriva fino al collo”. La situazione è stata definita “catastrofica”. I morti sono già dieci (di cui due gemelli di pochi mesi), ma il bilancio potrebbe crescere ulteriormente prossimamente. Almeno trenta persone infatti sono attualmente disperse.

Lo sceriffo Chris Davis, nel corso di un intervento alla stampa americana, ha affermato con sicurezza che quella di ieri è stata la peggiore inondazione che abbia visto nei suoi ventotto anni di carriera. L’obiettivo della Guardia Nazionale del Tennessee, chiamata a raccolta a seguito del disastro, è quello di ritrovare in vita il maggior numero di persone in vita. I danni registrati, tuttavia, non aiutano i soccorritori. Le interruzioni di corrente e la mancanza di servizi di telefonia cellulare hanno infatti aggravato il problema.

Gli uragani in America

L’uragano Henri e l’uragano Grace intanto stanno seminando distruzione rispettivamente negli Stati Uniti e nel Messico. Ieri a New York si sarebbe dovuto svolgere il concerto evento “We Love NYC: The Homecoming”, ma migliaia di spettatori poco prima dell’inizio sono stati evacuati. Tra gli ospiti che avrebbero dovuto esibirsi c’era anche Bruce Springsteen. Tutti sono stati invitati ad uscire e a mettersi al più presto a riparo. Il sindaco ha dichiarato lo stato di emergenza.

