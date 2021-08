Dormire bene nonostante il caldo: ecco come fare

Durante la stagione estiva può accadere di fare più fatica ad addormentarsi, complice anche il caldo o il variare delle abitudini. Si può comunque avere un bel sonno ristoratore, ecco come.

Nel corso dell’estate diversi fattori concorrono a impedire che si possano fare i cosiddetti “sogni d’oro”. Sicuramente l‘aumento delle temperature non aiuta, perché è capitato a tutti di cercare disperatamente e inutilmente di prendere sonno nei mesi più caldi. Solitamente, in questi casi, si ricorre al ventilatore o a tenere le finestre aperte, per esempio.

Ottenere un buon sonno anche in estate

Dopo aver esaurito le consuete strategie si può provare ad adottare qualcosa di diverso, che magari potrebbe risultare un po’ più efficace, ecco una serie di consigli su come combattere l’afa e riuscire a portare a casa 8 felici ore di buon sonno.

Come dormire felici nei mesi più caldi

Doccia: pare un rimedio scontato ma non lo è, prima di mettersi a letto è consigliato farsi una bella doccia calda o un bagno, sempre caldo

bere un infuso: sono consigliati, in particolare, quelli alla passiflora, alla camomilla o lavanda, da bere rigorosamente freschi

No ai tessuti sintetici: questo vale non solo per il pigiama, ma anche per le lenzuola

borsa dell’acqua: da appoggiare sui piedi riempita di ghiaccio

attenzione al cibo: la sera è meglio stare leggeri. No a cibi ricchi di grassi o zuccheri, salati o piccanti. Inoltre sarebbe meglio terminare la cena prima delle 21 per riuscire a digerire perfettamente prima di coricarsi

stanza da letto fresca: al mattino aprite le finestre, durante il giorno, invece, è meglio tenere abbassate le tapparelle e alzarle solo quando si va a nanna

rispettate gli orari: questo riguarda sia i pasti che il momento di andare a dormire. Per quanto riguarda invece la classica pennichella pomeridiana, non bisogna esagerare. 30 o 45 minuti possono bastare

pediluvio: magari vi era sfuggito il fatto che i piedi siano molto sensibili al caldo, quindi raffreddarli con un bel pediluvio fresco contribuisce a raffreddare tutto il corpo

la posizione giusta: ebbene sì, ce n’è una anche per riposare in estate, bisogna stare supini, con braccia e gambe divaricate.

piano giusto: se la vostra dimora è posta su due piani e la vostra stanza da letto infuocata è al piano di sopra, spostatevi al piano terra.