Come fare la valigia in modo perfetto: 6 ottimi suggerimenti

Finalmente è giunto il momento di fare la valigia, preparare i bagagli per partire verso mare, montagna, mete esotiche, città d’arte, ecc… per rilassarsi o esplorare nuovi luoghi e paesaggi. Prima però c’è un passaggio imprescindibile da compiere.

Per qualcuno riuscire a fare stare tutto dentro una trolley può rappresentare un momento molto drammatico in cui sudare le fatidiche sette camicie e mettere duramente alla prova i propri nervi nello sforzo di coniugare uno spazio ristretto e tutte le cose giudicate indispensabili.

LEGGI ANCHE: Abbronzarsi in modo sano: tutti i consigli per non rischiare di scottarsi

Fare i bagagli senza andare nel panico

Non è però il caso di lasciarsi prendere dal panico perchè fare una valigia per le vacanze in modo intelligente è possibile con qualche piccola accortezza. I nostri capi di vestiario non arriveranno stropicciati e i nostri oggetti saranno integri. Ecco come.

Bagaglio da 10 e lode

Mettere tutto sul letto: abiti, scarpe, oggetti indispensabili, in questo modo si avrà già un colpo d’occhio di cosa può effettivamente starci e cosa no, iniziando anche a fare una cernita di quello che si può lasciare fuori.

Le scarpe: iniziate col metterle sul fondo, ma prima ponetele nelle dust bag o in un sacchetto di plastica. Il consiglio è quello di disporle lungo i bordi della valigia. Vanno inserite come quando le mettete via nelle scatole

I vestiti: meglio arrotolarli e non piegarli, così occupano meno spazio e impedirete che si stropiccino. Puoi anche decidere di mettere i vestiti sottovuoto, in commercio esistono apposite buste sottovuoto.

Fare gli strati: disponete gli abiti gli uni sopra gli altri. Se partite per il mare, per esempio, nei buchi rimasti dopo il primo strato, potete inserire i costumi, oppure l’intimo. Poi passate al secondo strato, cioè al golfino, al giubbino o la maglietta, infine l’ultimo lasciatelo per i vestiti che possono stropicciarsi

LEGGI ANCHE: Tinta in estate: tutti i trucchi per farla durare più a lungo

Lasciate a casa libri voluminosi e guide: potete usare il vostro smartphone per archiviare consigli e suggerimenti o stampare le pagine che vi servono. Per quanto riguarda i libri da leggere se l’avete portate un e-book reader.

Non riempitela completamente: almeno non all’andata perché è sicuro che magari acquisterete qualche gadget come ricordo o un pensierino per amici e parenti. Quindi lasciate qualche minimo spazio.