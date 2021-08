Le dimissioni di Papa Francesco e le voci di un imminente conclave

Potrebbe accadere di nuovo? Le dimissioni di Papa Francesco, dopo quelle di Benedetto XIV ed entrambi alla stessa età: 85 anni. Questo secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Libero’.

Secondo quanto si legge su Libero, Papa Francesco starebbe pensando alle dimissioni, non tanto per una questione legata all’età ma più per delle ragioni di salute. Bergoglio ha infatti recentemente subito un ricovero ed un intervento chirurgico al colon. Sempre secondo quanto riportato da Libero, il sito “Il sismografo”, considerato vicino agli ambienti della Segreteria di Stato, aveva parlato delle condizioni di Papa Francesco come “severe e degenerative e la malattia potrebbe essere anche cronica”.

Tuttavia, in Vaticano, nulla lascia trapelare che il Papa stia seriamente pensando alle dimissioni. Francesco ha in realtà ripreso recentemente le udienze private e ha confermato il viaggio dal 12 al 15 settembre prossimi a Budapest, in occasione della chiusura del Congresso eucaristico internazionale e in Slovacchia per una visita pastorale. Bergoglio pare inoltre abbia ripreso a lavorare con il suo solito ritmo ricevendo numerosi amici che sono andati a trovarlo a Santa Marta.

È comunque chiaro che Papa Francesco con il suo ricovero e l’intervento appena subito, abbia portato sotto gli occhi di tutti il tema della sua malattia, quindi della salute del Pontefice. Questo non significa tuttavia che il regno di Francesco sia giunto alla sua conclusione.