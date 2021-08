Vanessa, uccisa dall’ex di fronte ai suoi amici: diffuse due foto dell’uomo, ricercato

Antonino Sciuto, 38 anni, è ricercato dai carabinieri per l’omicidio di Vanessa Zappalà, 26 anni, sua ex fidanzata.

È ricercato per l’omicidio della sua ex fidanzata Vanessa Zappalà, Antonino Sciuto, 38 anni, rivenditore di auto di San Giovanni La Punta (Catania). L’uomo è accusato di aver ucciso la scorsa notte l’ex ragazza a colpi di pistola sul lungomare di Acitrezza (Catania), mentre passeggiava con gli amici. I carabinieri hanno diffuso due foto dell’uomo, una in cui ha la barba più corta e una con la barba lunga per cercare di catturarlo con l’aiuto di segnalazioni.

Vanessa aveva denunciato l’ex fidanzato per stalking, e l’uomo era agli arresti domiciliari e sottoposto al divieto di avvicinamento. Dalla notte scorsa i carabinieri lo stanno cercando senza sosta.

Dal profilo Facebook di Sciuto, emergono selfie con auto e moto di lusso, nonché post che oggi, col senno di poi, potrebbero costituire segnali premonitori, come la foto di Scarface e la nota frase:«Io non dimentico nulla, aspetto solo il momento giusto».

Sempre all’interno del profilo fb del giovane, si nota la foto di un uomo e una donna di schiena su un terrazzo, con l’uomo che prende la mira e le punta una pistola alla tempia e sulla schiena appare la scritta “I love you“. E ancora l’immagine della scritta, nera su pietra bianca, che recita:«I migliori inizi capitano dopo i peggiori finali».