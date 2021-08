Sileri su Covid:«Entro metà settembre 80% vaccinati, se non lo raggiungiamo valuteremo obbligo»

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri spiega cosa potrebbe accadere se non si supera la soglia dell’80% di popolazione vaccinata. Ecco che cosa ha detto

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha detto cosa potrebbe accadere se entro metà settembre non vi saranno abbastanza vaccinati. «Questa è l’ultima chiamata alle vaccinazioni. Se entro il 15 settembre non avremo superato la soglia dell’80% di popolazione che ha avviato il percorso di immunizzazione, dovremo valutare la possibilità di una forma di obbligo».

Sempre in merito a un eventuale obbligo, il sottosegretario precisa:«Vediamo nelle prossime settimane quale soglia di vaccinazioni riusciremo a raggiungere, ma dai dati delle ospedalizzazioni, si potrebbero andare a toccare solo le fasce d’età che rischiano di più. Qualcuno ha parlato di over 50, ma io andrei a proteggere chi ha più di 40 anni. Non possiamo continuare a rallentare il lavoro ordinario degli ospedali. È assurdo pensare di dover lasciare ancora indietro tutti quei malati che non hanno il Covid ma aspettano delle cure».

«Quello dei due terzi, era un obiettivo fissato in base alle caratteristiche del virus originario, ma con la variante Delta, che si è rivelata molto più contagiosa, dovremo salire all’80% della popolazione. Forse anche qualcosa di più», chiosa Sileri.