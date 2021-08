Previsioni Meteo OGGI lunedì 23 | addensamenti in aumento

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 23 agosto. Al nord cieli coperti e piogge. Al centro addensamenti in aumento. Al sud cieli sereni tutto il giorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 23 agosto

Nord:

Estesa instabilità con fenomeni isolati sull’arco alpino e più diffusi e consistenti ed a prevalente carattere temporalesco su Liguria, Lombardia meridionale, Emilia-romagna fino al tardo pomeriggio e sul triveneto al primo mattino.

Centro e Sardegna:

Sereno sull’isola; molte nubi in arrivo nel corso della mattinata con temporali associati, localmente intensi su Marche ed Umbria, e meno probabili su toscana settentrionale ed aree tirreniche laziali.

Sud e Sicilia:

Un po’ di nubi al mattino sulle coste tirreniche peninsulari seguite da un cielo generalmente sereno.

Temperature:

Minime in calo su arco alpino e regioni tirreniche centrali; in aumento sul restante centro sud peninsulare e stazionarie altrove. Massime in decisa flessione al nord ed un po’ più attenuata sulle regioni centrali e Campania; in lieve aumento sul restante meridione.

Venti:

Moderati settentrionali con locali rinforzi sul nord est e Sardegna; in prevalenza deboli meridionali sul resto del paese ma con temporanei rinforzi nelle aree temporalesche.

Mari:

Mossi ionio meridionale, adriatico settentrionale, tirreno settentrionale e ligure; poco mossi gli altri mari ma con tendenza ad un generale aumento del moto ondoso sui mari intorno alla Sardegna.