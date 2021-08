Previsioni Meteo domani martedì 24 | cieli coperti

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 24 agosto. Al nord nubi e piogge. Al centro coperto con rovesci. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 24 agosto

Nord:

Nuvolosità irregolare, più compatta lungo le aree alpine, dove sono attesi dalla mattinata locali rovesci e temporali; con fenomeni più consistenti su settori occidentali.

Centro e Sardegna:

Bel tempo sull’isola e sull’alta Toscana; molte nubi sulle restanti regioni con fenomeni anche temporaleschi, più consistenti sulle regioni del versante adriatico. Migliora dal pomeriggio sulle aree settentrionali di Umbria e Marche.

Sud e Sicilia:

Iniziali condizioni di cielo sereno ma con nuvolosità in aumento su Molise, Campania, Puglia centro settentrionale e Basilicata; con rovesci e temporali sparsi limitati a Molise, alta Campania e Gargano.

Temperature:

Minime in calo al nord, sulla Sardegna e sulle centrali adriatiche; stazionarie sulle restanti regioni. Massime in decisa flessione al nord ovest, sulle regioni centrali e sulla Puglia; stazionarie su Campania, Basilicata e Trentino-alto adige; in aumento sul resto del paese.

Venti:

Moderati orientali con rinforzi sulle coste adriatiche settentrionali; moderati di maestrale sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese con temporanei rinforzi nelle aree temporalesche.

Mari:

Mossi adriatico settentrionale, mare e canale di Sardegna; da poco mossi a localmente mossi gli altri mari.