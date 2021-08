Veronica Gentili: la giornalista di Controcorrente ha un passato da attrice

Veronica Gentili è una dei volti televisivi più popolari e apprezzati degli ultimi anni ma proviamo a scoprire di più sulla vita privata della conduttrice di Controcorrente.

Nata a Roma il 9 luglio del 1982, Veronica è figlia dell’importante pittrice Netta Vespignani che ha indubbiamente contribuito alla sua passione per il mondo dell’arte. Infatti la conduttrice dopo essersi diplomata all’Accademia nazionale d’arte dinamica, ha iniziato a lavorare nel teatro, nella televisione e nel cinema debuttando come attrice nel 1999 grazie al film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino.

La carriera televisiva

Il nome di Veronica è arrivato al grande pubblico a partire dal 2013, quando ha preso parte al programma PiazzaPulita in onda su La7 condotto da Corrado Formigli. Da allora Gentili è diventata una presenza costante in diversi show televisivi come Coffee Break nel 2016 e L’aria che tira nel 2017. Durante l’anno successivo è entrata a far parte della famiglia di Rete 4 dapprima prendendo parte a Stasera Italia come opinionista per poi diventare conduttrice dello spin-off estivo del talk show.

Controcorrente e il futuro di Veronica Gentili

Dal 2021 le è stata affidata la guida di Controcorrente, talk show politico e di attualità ideato dalla stessa Gentili con Alessandro Usai. Il programma, in onda nel periodo estivo durante la prima serata del lunedì, nel corso delle varie puntata ha registrato una crescita costante con una media di più di 700 mila spettatori per puntata e un picco di 855 mila telespettatori ottenuto nella messa in onda di lunedì 2 agosto. In vista dell’inizio della nuova stagione televisiva sembra che Veronica sia pronta per un nuovo show in onda su Italia 1 dal titolo, Buoni o Cattivi.

LEGGI ANCHE—>Lite a Stasera Italia, Porro: “Bassetti dice…”. Galli: “È una balla”

La vita privata di Veronica Gentili

Secondo quanto riportato, Veronica è fidanzata con un uomo di nome Massimo che nella vita fa lo sceneggiatore. Oltre all’attività televisiva, Gentili è una giornalista de Il Fatto Quotidiano e scrittrice de Gli Immutabili, libro in cui racconta i mesi passati in quarantena, uscito nel 2020 per la casa editrice La nave di Teseo.