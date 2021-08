Uomini e Donne, Gemma Galgani gela Tina: “Le direi di proporsi con un nuovo…”

Uomini e Donne a breve tornerà su canale 5 regalando per l’ennesima volta tantissimi emozioni al pubblico devoto a Maria De Filippi. Secondo fonti attendibili pare che tornerà anche Gemma Galgani, la quale ha rilasciato da poco un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine. Ha parlato soprattutto del suo rapporto altalenante con Tina Cipollari. Ecco cosa ha detto.

L’intervista di Gemma

Gemma Galgani da anni è presente nello studio del programma con l’intento di trovare l’anima gemella. Ha fatto sognare gli italiani con la sua storia d’amore con Giorgio Manetti, il quale le aveva chiesto di andare via da Uomini e Donne e lei ha rifiutato perché lui non era innamorato. La sua scelta non ha fatto altro che farlo allontanare al punto tale da non fare più ritorno nello studio. Attualmente lui è felice accanto a un’altra donna mentre lei è ancora alla ricerca del vero amore. Purtroppo non riesce a trovare qualcuno in grado di farle battere il cuore, di conseguenza non mancano mai le critiche dell’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima spesso ha oltrepassato il limite con le offese, in quanto i telespettatori si sono lamentati della sua condotta. Del resto non è giusto rivolgersi in un certo modo a una donna di classe ed è l’età di Gemma. Durante l’intervista la dama torinese ha parlato dell’imminente edizione di cui farà parte e ha speso delle parole Tina lanciando così l’ennesima frecciatina.

Parole forti per Tina. Arriverà la replica?

” A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi, mentre ci sono, le direi anche, oltre a evitare parole trite e ritrite verso la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale…del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala”. Parole forti che sicuramente saranno commentate nello studio dalla diretta interessata. Gemma è stata molto chiara, d’altronde è nota per non avere peli sulla lingua. Il pubblico ama di lei la sua eleganza nel porsi ed esprimere ciò che pensa. Cosa succederà nella prima registrazione di Uomini e Donne?

“Non credo di poter cambiare proprio adesso”

Nell’intervista Gemma ha anche riferito che agirà sempre seguendo il cuore, incurante delle conseguenze: “Tutto quello che mi viene voglia di fare in un preciso momento lo faccio e basta, ignara e indifferente a quello che potrà succedere dopo. Certo sono anche consapevole che un atteggiamento di questo tipo comporta rischi, a volte, anche molto elevati, espone più facilmente a critiche e delusioni, ma sono fatta così e non credo di poter cambiare proprio adesso”.

