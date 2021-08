Amici, nuovo amore per Aka7even: dopo Martina torna a sorridere

Amici è il programma condotto da Maria De Filippi che permette ai giovani partecipanti di rendere la propria passione un lavoro. Sia cantanti che ballerini si mettono alla prova davanti alle telecamere con la speranza di ottenere la popolarità. Di recente uno dei cantanti più amati del momento, ovvero Aka7even, sta facendo parlare di sé per la sua nuova fiamma.

Aka7even di nuovo felice

Aka7even è uno dei cantanti che ha iniziato il suo percorso nella scuola fin dal primo giorno. Anna Pettinelli ha sempre sostenuto che il suo fosse un vero e proprio talento e per questo motivo si scontrava spesso con Rudy Zerbi. All’interno della casetta ha subito conquistato tutti con la sua spiccata simpatia. Si è avvicinato particolarmente alla ballerina Martina Miliddi, con la quale ha avuto una breve relazione. Purtroppo le cose non sono andate bene tra loro perché la ragazza era logorata da mille dubbi e nel frattempo aveva chiesto una possibilità a Raffaele Renda. Quest’ultimo, essendo amico di Aka7even, non ne ha voluto sapere nonostante il suo interesse. Con il passar del tempo si sono allontanati sempre più, infatti quando Martina ha dovuto lasciare il talent show perché eliminata nella fase del serale, i telespettatori hanno notato che il ragazzo non le ha detto nulla prima nel suo abbandono. Tuttavia dopo ha versato lacrime per il dispiacere. Il pubblico lo ha sostenuto fino alla fine, in quanto è sempre stato etichettato un bravo ragazzo. Attualmente si sta esibendo sui palcoscenici di tutta l’Italia con il suo pezzo Loca e sta facendo fare salti di gioia ai fan perché pare che abbia ritrovato il sorriso accanto a un’altra persona.

L’annuncio sul web

Sui social Martina e Raffaele non si nascondono più: sono una coppia a tutti gli effetti. I due appaiono raggianti e felici sui social, quindi stanno ricevendo sia tanti complimenti quanto delle critiche. Per quanto riguarda Aka7even ha comunicato ai suoi follower che c’è nella sua vita un’altra ragazza. Non si è sbilanciato, dato che preferisce parlare della sua musica e non rendere pubblica la sua privacy. Nonostante ciò gli utenti social stanno cercando di trovare qualche informazione sulla fortunata. Per questo motivo non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti dal web.

Leggi anche -> Amici di Maria De Filippi asfalta tutti: numeri clamorosi

Aka7even spopola nella penisola iberica

Il cantante sta spopolando con il suo singolo, fortemente sostenuto dalla maestra Pettinelli fin dai tempi della scuola. Infatti aveva riferito a Zerbi che sarebbe diventato il tormentone dell’estate e così è stato. Come Rocco Hunt e Fred De Palma, anche Aka7even ha deciso di puntare sulla Spagna per sfondare nel mondo della musica. Secondo fonti attendibili pare che abbia deciso di collaborare con il madrileno Robledo. Come se non bastasse la sua hit Loca sarà disponibile anche in lingua spagnola a partire dal 27 agosto.

Leggi anche -> Fiorella Mannoia, avete mai visto il marito della cantante? Ex professore di Amici