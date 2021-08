Fiorella Mannoia, avete mai visto il marito della cantante? Ex professore di Amici

Fiorella Mannoia è una delle voci più popolari e apprezzate del nostro paese, ma avete mai visto il marito della cantante? Ecco chi è l’uomo.

Nonostante la popolarità e i grandi successi musicali, Fiorella ama tenere separata la propria vita privata dal lavoro, per questo motivo le informazioni al riguardo sono decisamente poche. In passato l’artista ha avuto una storica relazione con il cantautore Memmo Foresi e successivamente un legame ventennale con il musicista Piero Fabrizi.

Chi è il compagno di Fiorella Mannoia

Ma da ormai 14 anni, Fiorella pare abbia trovato la sua anima gemella. L’uomo in questione è Carlo Di Francesco, un nome non nuovo alla musica e al piccolo schermo italiano. Infatti l’uomo è stato parte del cast della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, come professore, oltre a lavorare come produttore musicale e aver collaborato con artisti del calibro di Loredana Bertè, Edoardo Bennato, Alex Britti e molti altri nomi nell’olimpo della musica italiana. Di Francesco è originario di Avezzano e per un periodo ha anche giocato a rugby a livello agonistico.

La relazione tra Fiorella e Carlo

La relazione tra Fiorella e Carlo è iniziata nel 2007 e nonostante l’uomo sia più giovane di ben 26 anni tra i due c’è sempre stato un forte legame e una gran passione come affermato dalla cantante: “Lui c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. La coppia ha deciso di consacrare il proprio amore con il matrimonio celebrato con rito civile il 22 febbraio del 2021.

Le parole di Fiorella Mannoia

A proposito del loro rapporto, Fiorella, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha affermato come sia fondamentale divertirsi: “Le forze non sono più le stesse. Ma l’importante è non straziarsene. Giocare sempre -per poi aggiungere- la vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.