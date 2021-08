Mariasole Pollio è fidanzata? Un cantante famosissimo ha conquistato l’attrice di Don Matteo

L’estate non è solo sinonimo di mare, sole e relax, ma anche di nuovi amori che sbocciano, specialmente tra i più giovani. Una delle protagoniste dei pettegolezzi della stagione estiva 2021 è sicuramente la diciottenne Mariasole Pollio.

Artista emergente degli ultimi anni, Mariasole ha presto conquistato il cuore di moltissimi telespettatori italiani… e non solo. Sembrerebbe, infatti, che la bellezza e il carattere solare della conduttrice abbiano fatto breccia nel cuore di Andrea Arrigoni (in arte Shiva), giovane rapper classe 1999. Ecco tutti i dettagli della loro presunta relazione.

Avvistati insieme nel cuore di Milano

Nonostante tutti i tentativi da parte dei due ragazzi di tenere riservata la loro frequentazione, sembrerebbe che alcuni utenti del Web abbiano colto, in alcune pubblicazioni sul profilo Instagram ufficiale di Shiva, dei dettagli che confermerebbero la sua relazione con Mariasole. Il rapper, infatti, ha di recente pubblicato sul suo account personale una Insta stories che ritrae due mani intrecciate. Ciò che ha mandato in delirio i fan è stata la presenza di un anello al dito della ragazza, molto, molto simile a quello indossato da Mariasole Pollio. Alcune indiscrezioni, inoltre, dicono che quel momento apparterrebbe a una cena avvenuta tra i due giovani artisti in un ristornate nel centro di Milano.

Un altro indizio molto importante riscontrato dagli utenti più esperti risalirebbe sempre a una pubblicazione Instagram. Shiva, infatti, sempre sul suo profilo social, ha postato una foto in cui lo si vede abbracciato a una giovane ragazza dai capelli castani molto lunghi. Coincidenze?

Mariasole: artista a 360°

Nonostante la sua giovane età, Mariasole Pollio ha dimostrato, in pochissimo tempo, di avere tutte le carte in regola per fare carriera nel mondo dello spettacolo. Fin da piccolissima ha mostrato la sua passione per l’arte della recitazione e, a soli tre anni, Mariasole ha iniziato a frequentare dei corsi inerenti a questa disciplina nella sua città, Napoli.

Successivamente, raggiunta l’adolescenza, la Pollio decide di aprire un canale su YouTube. Nei video pubblicati, la ragazza condivide momenti di vita quotidiana che la riguardano, arrivando ben presto ad avere un seguito molto importante. La sua spontaneità e il suo sorriso travolgente non hanno tardato a farsi notare e, poco dopo, Mariasole riceve il suo primo ingaggio in una fiction, Don Matteo, in cui interpreta il suolo di Sofia. Nel 2018 la giovante attrice viene notata anche da un altro grande personaggio del mondo del cinema, Leonardo Pieraccioni, che decide di inserirla nel cast del suo film intitolato Se son rose.

Da quel momento in poi, Mariasole è diventata uno dei volti più amati del piccolo schermo, grazie al suo carattere fresco e solare e al suo innato talento.