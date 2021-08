Benedetta Rossi preoccupa i fan: problemi di salute in famiglia

In una alcune stories pubblicate sui Instagram, Benedetta Rossi ha parlato dei problemi di salute che hanno afflitto sua nonna. Ecco le sue parole.

Le parole di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi, cuoca più amata dagli italiani e personaggio televisivo apprezzatissimo dal grande pubblico, spesso, sui social, condivide la sua quotidianità e il dietro le quinte dei suoi cooking-show. Nell’attesa di rivederla dietro l’ormai leggendaria cucina di casa Altidona, Rossi ha voluto parlare ai suoi tantissimi fans di un periodo molto difficile. In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, la protagonista di Fatto in casa ha parlato dei problemi di salute della sua cara nonna, che negli ultimi giorni è stata poco bene.

Rossi, visibilmente commossa, ha spiegato che sua nonna ha ancora la febbre alta, ma il peggio sembra essere passato. Accanto a lei, a farle compagnia, sua zia Giulietta e suo marito Marco Gentili. Spesso, la cuoca, ha parlato di sua nonna durante le puntate dei suoi programmi. E’ stata infatti uno dei suoi riferimenti in cucina. Benedetta Rossi riprende molte di quelle ricette e questo, ovvero la tradizione e il ritorno alle origini, è anche una delle chiavi del suo enorme successo.

La nuova stagione di Fatto in Casa

Intanto, Rossi, ha finito le registrazioni della nuova, e quinta stagione, de Fatto in casa, che andrà in onda su Real Time dal prossimo autunno. Anche quest’anno, le riprese sono avvenute nell’ex agriturismo di Altidona. Al momento non è stata ufficializzata la data di debutto dell’attesissimo show.

Nelle ultime settimane, Benedetta Rossi ha voluto staccarsi un po’ dai social e ricaricare le pile in vista della nuova stagione televisiva. Ad ogni modo, la cuoca amatoriale più amata dagli italiani, non si è sottratta all’affetto dei suoi tantissimi fans.