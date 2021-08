Anna Tatangelo volta pagina: la cantante sui social tra baci e carezze con il suo nuovo amore

Dopo una lunga storia d’amore con il cantante napoletano Gigi D’Alessio, la “ragazza di periferia” più famosa d’Italia, Anna Tatangelo, ha finalmente deciso di voltare pagina.

Sembrerebbe che la cantante abbia finalmente deciso di rendere pubblica la sua nuova relazione. Chi è il fortunato? Si tratta sempre di una celebrità, appartenente anch’esso al mondo della musica e… anche lui napoletano. È Livio Cori, rapper partenopeo, ad aver conquistato il cuore di Anna. Scopriamo insieme qualcosa di più riguardo la nuova coppia.

Instagram rivelatore

Il mondo dei social è oramai alla portata di tutti. Le celebrità, oltre che per lavoro, utilizzano i loro profili per sentirsi più vicini ai fan e condividere, seppur in minima parte, momenti della propria vita privata. Ed è proprio grazie al profilo Instagram di Anna Tatangelo che la sua nuova storia con Livio Cori è diventata di dominio pubblico. La cantante, infatti, è di recente uscita allo scoperto proprio sui social, dove si mostra serena e finalmente sorridente con quello che sembrerebbe essere, a tutti gli effetti, il suo nuovo amore. La coppia era anche già stata paparazzata, al mare, dal settimanale Chi. Inoltre, sempre sull’account ufficiale della Tatangelo, non è raro trovare alcuni teneri commenti di Livio inerenti a delle foto da lei stessa pubblicate.

Così come il suo ex marito Gigi D’Alessio, il quale aspetta il suo quinto figlio dalla sua nuova fidanzata, Denise D’Esposito, anche Anna Tatangelo ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della propria vita accanto a un uomo più giovane. Livio, infatti, è nato il 12 marzo 1990, ed è di tre anni più piccolo di Anna. Come già tanti altri personaggi dello spettacolo hanno dimostrato, la differenza di età non conta se, ovviamente, alla base del rapporto ci sono sentimenti solidi e veri, proprio come sembrerebbe essere nel caso della nostra nuova coppia.

Livio Cori, chi è il nuovo fidanzato della Tatangelo

Livio Cori è un rapper napoletano, il quale già da molto giovane ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica. Le sue prime canzoni, infatti, Livio le ha scritte e ideate nel 2005, all’età di soli 15 anni. Dieci anni dopo, nel 2015, Cori inizia a collaborare con il collega Ghemon, insieme al quale ha pubblicato il brano Tutta la notte, posizionandosi in cima alle classifiche di MTv.

Successivamente, Livio ha partecipato – non solo come attore – alla terza stagione dell’acclamata serie tv Gomorra. Il rapper, infatti, ha contribuito anche alla creazione della colonna sonora della serie con il brano Surdat.

Durante il Festival di Sanremo 2019, abbiamo visto Livio Cori duettare con il grande Nino D’Angelo: il loro brano, Un’altra luce, si è purtroppo classificato all’ultimo posto.