Temptation Island, Valentina e il tentatore: “Tra noi c’è un gran feeling” | La reazione di Tommaso

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono stati tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, una coppia anomala caratterizzata soprattutto dall’evidente differenza d’età tra i due e da una gelosia morbosa del neo ventenne nei confronti della fidanzata. Gli sviluppi nel reality dei sentimenti hanno però rivelato la natura adolescenziale del giovane che nonostante il dichiarato fastidio nel vedere Valentina a suo agio fra i tentatori ha poi ceduto all’avances della single Giulia che è riuscita a far emergere alcuni atteggiamenti tipici di un ragazzo della sua età.

Temptation Island, Valentina: “Frequento un tentatore”

Nonostante l’incredulità di Valentina, la donna ha dovuto alla fine cedere all’evidenza ed è uscita dal reality da sola. In seguito i due si sono rivisti e Tommaso avrebbe tentato un nuovo approccio che non ha avuto nessun successo. Oggi la Agusti ha rivelato sul suo account Instagram la sua distanza dal giovane romano ma soprattutto ha reso noto d’essere in contatto con uno de ragazzi conosciuti durante il reality. Valentina ha confermato di frequentare Manuel Di Bernardo, ex tentatore con cui la donna avrebbe creato un rapporto speciale. Secondo quanto riferito Valentina e Manuel sono usciti più volte insieme e si sentono in modo quotidiano:

“Ci sentiamo tutti i giorni. Tra noi c’è un gran feeling”. L’ex fidanzata ha poi precisato che per il momento non c’è niente di serio e nessuna progettualità ma di sicuro stanno bene insieme e stanno vivendo giorno per giorno la loro conoscenza: “Quello che sarà o non sarà verrà naturale”, ha concluso. Immancabili i commenti di Valentina nei confronti dell’ex Tommaso, commenti che sembrano non riferirsi al ragazzo con cui è stata a lungo ma soprattutto che dice d’aver amato. La donna ha in pratica condannato Tommaso per l’atteggiamento inaspettato tenuto a Temptation Island, un atteggiamento che meritava solo condanne e un addio immediato: “…a quello scempio non poteva fare altrimenti.”

Temptation Island, Valentina fiume in piena contro Tommaso

Tommaso ha in più occasioni dichiarato il suo interesse nei confronti di Valentina ma soprattutto il desiderio di tornare insieme a lei, mentre l’ex protagonista di Temptation Island sembra aver posto la parola fine ad una relazione senza futuro. Inoltre Tommaso sembra essere destinato ad un futuro in tv: si è fatto il suo nome come concorrente dell’imminente edizione del GFVIP ma anche come tronista di Uomini e Donne ruoli che il giovane romano potrebbe accettare con particolare entusiasmo.

In attesa di sapere quale sia il futuro di Tommaso, Valentina non manca di rincarare la dose e manifestare tutto il suo attuale disprezzo nei confronti dell’ex fidanzato che a suo avviso ha manifestato una follia e un delirio mentale inaspettati.