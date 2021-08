Temptation Island, arriva la conferma: “Ci siamo lasciati definitivamente”. Lo shock dei fan

Come ogni anno Temptation Island ha scaldato l’estate italiana grazie alle storie dei protagonisti che hanno appassionato milioni di telespettatori riuscendo a superare le tentazioni del programma. Nonostante ciò una delle coppie più amate dell’ultima edizione si è definitivamente separata. Ecco di chi si tratta.

In onda dal 2014, Temptation Island è ormai uno degli appuntamenti estivi più attesi dai telespettatori italiani che non vedono l’ora di vedere i concorrenti mettersi in gioco e testare la forza delle loro relazioni davanti alle tentazioni dello show. Quella del 2021 è stata un’edizione di gran successo che ha fatto discutere molto e che ha conquistato l’attenzione del pubblico e degli utenti online.

Temptation Island Alessio e Natascia

Tra le coppie che più sono state apprezzate durante l’ultima stagione di Temptation Island non possiamo non citare quella formata da Alessio Tanoni e Natascia Zagato. I due, fidanzati da due anni e mezzo e con alle spalle anche un periodo di convivenza, hanno dichiarato di aver preso parte a questa avventura per mettere alla prova il loro rapporto e migliorare alcuni aspetti critici emersi negli ultimi tempi. A differenza di altri concorrenti dello show, Alessio e Natascia hanno lasciato il resort di Temptation Island insieme confermando, almeno inizialmente, la forza del loro legame.

La fine della relazione tra Alessio e Natascia

Purtroppo il ritorno alla normalità non sembra abbia fatto bene ai due giovani che hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. L’annuncio è stato fatto da Alessio, che durante una diretta Instagram dell’amico Ste Socionovo ha svelato pubblicamente di essere tornato single. L’ex concorrente di Temptation Island ha precisato che la fine della relazione con Natascia non è stata dovuta a terze persone ma a delle incomprensioni che non sembrano essersi risolte con la partecipazione alle show condotto da Filippo Bisciglia.

Le parole di Natascia

Alessio ha affermato di sentirsi pronto per affrontare un periodo di solitudine per capire e conoscere meglio se stesso. Non sono, invece, arrivate dichiarazioni ufficiali da parte di Natascia che sembra essere impegnata a godersi al meglio il periodo estivo.