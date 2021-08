Amici, Giulia Stabile inarrestabile: gioia per la ballerina

Giulia Stabile, una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sembra essere inarrestabile per lei è arrivato un altro importante progetto. Ecco di cosa si tratta.

Nata a Roma nel giugno del 2002, Giulia ha fin da subito mostrato una grande passione per la danza che l’ha portata a prendere parte a Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici, e successivamente ad entrare a far parte della scuola di Amici in cui è riuscita a conquistare milioni di telespettatori grazie al suo talento ma anche suo carattere che le hanno permesso di diventare una delle concorrenti delle ultime edizioni che più ha lasciato il segno nel programma.

Un nuovo importante progetto per Giulia

L’esposizione e la popolarità ottenuta ad Amici, hanno permesso a Giulia di farsi notare da importanti realtà che l’hanno coinvolta nei loro progetti. In particolare di recente la giovane ballerina è stata scelta da Neflix per collaborare alla promozione del nuovo film, Vivo, uscito sulla piattaforma il 6 luglio. Giulia ha pubblicato su Tik Tok un video con una coreografia lanciando una challenge ai suoi follower e sfidandoli a ripetere il balletto utilizzando l’hashtag #VivoVibes. Ma non finisce qui, infatti nell’operazione messa in piedi dal reparto marketing di Netflix è coinvolta anche Alessandra Celentano, severa insegante di ballo del talent show in onda su Canale 5.

Giulia Stabile e Alessandra Celentano ancora insieme

Il breve video pubblicato da Giulia, infatti, rimanda proprio al profilo della docente di Amici che a sua volta ha risposto con un breve contenuto in cui commenta la coreografia ideata dalla ballerina in occasione del lancio del nuovo film prodotto da Netflix. Insomma sembra che tra Stabile e Celentano ci sia ancora un bel rapporto che le ha portate a collaborare per un’importante azienda.

LEGGI ANCHE—>Amici 21, Arisa out: i motivi della sua esclusione

Giulia ancora ad Amici?

Quello che Giulia sta attraversando in questi mesi è decisamente un periodo d’oro che le ha permesso di realizzare molti sogni e lavorare per importanti produzioni. Inoltre sembra che Maria De Filippi non voglia lasciarsi sfuggire un talento come il suo tanto da volerla tenere al suo fianco anche per la prossima edizione di Amici.