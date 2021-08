Arisa, capelli rasati e bikini esplosivo: come si è mostrata l’ex di Amici

Arisa, una delle voci più apprezzate del panorama italiano, ha cambiato nuovamente look. Ecco la scelta fatta dalla cantante.

Nata a Genova nel 1982, Arisa ha iniziato a cantare all’età di 4 anni partecipando al primo concorso canoro con il brano Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. da allora il suo amore e la sua passione per la musica non si sono mai spenti tanto da arrivare a farne un lavoro, dopo il trionfo ottenuto al Festival di Sanremo del 2009 tra le nuove proposte con il brano Sincerità. Oltre all’attività musicale, Arisa è riuscita a diventare un personaggio televisivo di successo dapprima come giudice di X Factor e successivamente come professoressa di canto ad Amici.

Arisa su Instagram

Arisa oltre ad essere molto presente sul piccolo schermo e in radio grazie ai suoi brani, è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta quasi 900 mila follower. Sulla piattaforma la cantante ama condividere momenti di lavoro in compagnia dei suoi collaboratori e divertenti momenti di vita privata. Recentemente l’artista ha mostrato ai suoi fan il nuovo look scelto per l’estate 2021. Si tratta di un cambiamento drastico ma nulla di nuovo per Arisa che in più di 10 di carriera ha spesso rivoluzionato il suo stile.

Nuovo look per Arisa

In particolare la cantante ha pubblicato uno scatto in bikini e con i capelli totalmente rasati mentre si trova immersa tra le onde del mare. Nella descrizione del post ha scritto: “Buongiorno dal mare con sottotitolo: #gratitudine”. Ovviamente la foto non è passata inosservata tra i suoi fan tanto da superare i 100 mila like in un solo giorno e ricevere migliaia di complimenti per il nuovo look nei commenti.

I nuovi progetti di Arisa

Arisa è attualmente impegnata nella promozione del suo nuovo brano, Psyco, il cui video è uscito 2 settimane fa. Per la cantante si tratta di una canzone importante che segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera nella musica. Un periodo di transizione che riguarda anche il percorso televisivo dell’artista che secondo quanto riportato non sarà presente nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi.