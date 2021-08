Emma Marrone pazzesca in babydoll di pizzo trasparente: la foto al cardiopalma

Poco più di dieci anni di carriera dopo un debutto ad Amici che l’ha vista vincere meritatamente Emma Marrone è oggi una delle artiste più amate del panorama musicale italiano, pronta anche a conquistare i mercati esteri. In questi anni Emma si è messa più volte in discussione ma ha sempre seguito il suo istinto e il suo modo d’essere cercando di realizzarsi come artista in modo completo. Persona con i piedi per terra il successo non le ha dato sicuramente alla testa, vanta collaborazioni con cantanti importanti come Loredana Bertè con cui ha appena realizzato un singolo che è ai vertici delle classifiche estive ma soprattutto ha un’amicizia speciale con Alessandra Amoroso con cui ha duettato in più occasioni.

Emma Marrone in lingerie: boom di like per la cantante!

Tornata sul palco solo da qualche settimana come tutti i cantanti Emma ha subito il blocco professionale dovuto al lockdown e si è più volte esposta come a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo allo stremo economico chiedendo maggiori tutele. Artista di talento Emma Marrone è stata anche molto spesso protagonista del gossip a causa dei suoi amori sfortunati: prima il tradimento di Stefano de Martino con Belen Rodriguez e poi il breve flirt con Marco Bocci che subito dopo la fine della loro storia ha conosciuto e sposato Laura Chiatti. La cantante salentina è anche molto seguita sui social dove vanta numerose pagine gestite dai fans e un account Instagram con tantissimi seguaci

Ironica, ma anche divertente Emma Marrone non si è mai sentita una una bomba sexy anzi spesso ha dichiarato di non essersi mai sentita offesa da chi l’accusava d’essere poco aggraziata eppure l’ex vincitrice d’Amici in questi ultimi mesi ha pubblicato numerosi scatti dove mostra tutta la sua sensualità. Dai post al mare dove appare in perfetta forma in costume mostrando anche il suo bellissimo lato A agli scatti in lingerie dove è pazzesca e sexy. E’ evidente che Emma non si capacità della tanta sensualità ma i fans non possono far altro che complimentarsi con lei per la bellezza e il sex appeal percepibile anche da uno scatto.

Emma Marrone occhi a cuoricino: “Ho tenerezza solo per lui”

Emma Marrone non ha mai nascosto il suo lato tenero nonostante appaia aggressiva, la cantante salentina ha sempre cercato di dimostrare di farcela da sola e questo l’ha resa una persona forte e determinata. Eppure anche la Marrone riesce a intenerirsi e lo ha anche dimostrato ai suoi fans.

Nei giorni scorsi ha pubblicato un video dove appare con in braccio un tenero coniglietto, immagini che mostrano l’ex allieva d’Amici in una versione decisamente insolita: “Ho scoperto la tenerezza. Con i coniglietti. Mi sembra già tanto.” Ha dichiarato la cantante svelando d’avere una passione per gli speciali animali tale d’aprile il cuore in modo quasi infantile.