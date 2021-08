Amici, storica protagonista pronta a lasciare: duro colpo per Maria de Filippi

Fervono i preparativi per la prossima edizione d’Amici, il fortunato talent a cui Maria de Filippi tiene molto e che negli anni ha conquistato il pubblico mietendo un successo d’ascolti impensabile sta per ripartire. Negli ultimi 20 anni Amici ha assistito alla nascita d’artisti come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, ma anche Stefano de Martino, Diana del Bufalo e molti altri che grazie alla vetrina offerta da Queen Mary sono riusciti ad emergere in un mondo dove è difficile ottenere credibilità.

Amici, Elena D’Amario lascia il suo ruolo di professionista?

Formula bene realizzata Amici è una scuola di giovani talenti e come tale ha bisogno di coach e collaboratori preparati per dare spazio a ragazzi che hanno voglia di crescere ma anche di farsi notare. Così mentre sono in corso le selezioni per scegliere i fortunati allievi della prossima edizione, anche tra i banchi degli illustri maestri qualcosa cambierà. Ufficialmente Arisa ha lasciato la scuola, lo scorso anno nel ruolo di prof di canto ha conquistato il pubblico contrapponendosi molto spesso a Rudy Zerbi il suo posto sarà occupato da Lorella Cuccarini che lascia il ruolo di coach di ballo a Raimondo Todaro che inaspettatamente ha abbandonato il ruolo d’insegnante a Ballando con le stelle provocando anche la reazione di Milly Carlucci.

In queste ore sembra che anche un altro consolidato personaggio d’Amici sia destina a lasciare la scuola per dedicarsi alla sua carriera tv. Stiamo parlando della ballerina Elena D’Amario volto storico d’Amici e ballerina professionista da tempo. A quanto pare all’artista è stata offerta la conduzione di un programma in onda su Italia Uno e questo la porterebbe lontano dal popolare programma. Resta da capire chi sostituirà Elena qualora il suo addio alla scuola fosse confermato. Il primo nome fatto è stato quello di Giulia Stabile che ha vinto l’ultima edizione, ma l’ex allieva sembra sia stata scelta da Maria de Filippi per un altro ruolo.

Amici 2021, Elena D’Amario abbandona il talent: chi la sostituisce?

Elena D’Amario potrebbe abbandonare Amici per dare un’opportunità diversa alla sua carriera, un cambiamento non facile d’affrontare per Maria de Filippi e co. che dovranno trovare la giusta sostituta all’altezza dell’ex allieva. Tra i nomi quotati c’è anche quello di Rosa di Grazia, ex pupilla di Lorella Cuccarini e contrastata in più occasioni dalla maestra Celentano che non ha mai visto in lei un vero talent artistico.

Rosa tra l’altro è stata a lungo protetta e seguita da Elena lo scorso anno il che la sua nomina a sostituirla potrebbe essere stata appoggiata proprio dalla coach. Per il momento sono solo rumors che stanno cercando maggiori certezze, ma di sicuro la nuova edizione d’Amici riceverà più di un consenso e come sempre è molto attesa dal giovane pubblico.