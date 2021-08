Bugo, avete mai visto la moglie? Chi è la bellissima

“Che succede? Dov’è Bugo?”: è stato questo l’unico vero e proprio tormentone dell’anno 2020. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Cristian Bugatti (in arte Bugo) è stato letteralmente travolto da un’ondata di popolarità, a causa (o grazie?) allo spiacevole inconveniente avvenuto sul palco dell’Ariston insieme a Morgan. Interessandosi alla musica di Cristian, alcuni di voi si saranno sicuramente posti anche altre due domande: “Chi è e dov’è la moglie di Bugo?”.

Come tanti suoi colleghi, anche Bugo vuole proteggere la sua privacy, e sul suo profilo social non condivide mai scatti che lo ritraggono insieme alla famiglia. Ecco, però, alcune indiscrezioni che riguardano il matrimonio con Elisabetta, anch’essa molto riservata.

Chi è Elisabetta, moglie di Bugo?

Come precedentemente accennato, Bugo ha sempre vissuto la sua vita privata lontano dagli occhi vigili e attenti delle telecamere. È proprio questo il motivo per il quale non sappiamo molto riguardo la sua famiglia. Le uniche notizie trapelate sono inerenti a Elisabetta, la moglie di Cristian.

Sembrerebbe che la coppia si sia conosciuta nel 2004, proprio durante un concerto di lui: da quel momento non si sono più separati. Elisabetta è di professione una diplomatica, lavoro che la porta spesso lontana dall’Italia. Per amore della sua compagna, Bugo ha deciso di seguirla e, per molti anni, hanno vissuto in India, a Nuova Delhi, dove nel 2011 hanno deciso di convolare a nozze. Un altro anno molto importante per la coppia è il 2014, segnato dalla nascita del loro bambino.

Dopo anni trascorsi lontani dall’Italia, nel 2016 la famiglia Bugatti torna a vivere stabilmente a Milano, con grande felicità del nostro Bugo, il quale dichiarò – avendo vissuto e conosciuto molto bene la realtà di paesi come l’India – di sentirsi molto fortunato ad essere nato nella nostra nazione.

La carriera di Bugo

Se esiste un artista a livello musicale che possa essere definito eclettico è sicuramente il nostro Bugo. Da quando ha mosso i primi passi nel mondo della musica, infatti, Cristian si è cimentato in molti generi, tra i quali possiamo citare il rock, il blues, il rap, la musica elettronica, la musica strumentale e il pop. Molto amato e apprezzato da alcuni e poco capito da altri, il cantante è riuscito a farsi strada e a conquistare consensi tra il pubblico e… non solo. Nel 2012, infatti Bugo viene citato dalla rivista britannica The Guardian e, nel 2015, viene inserito tra le cento facce della musica italiana dalla rivista Rolling Stone Italia.

Tra i tanti successi musicali di Bugo, il brano che ha sicuramente più importanza a livello personale è I miei occhi vedono, tratto dall’album intitolato Nuovi rimedi per la miopia: si tratta di una canzone d’amore che Bugo ha dedicato alla sua Elisabetta.