Sanremo 2022: chi ci sarà insieme ad Amadeus?

Con la conferma di Amadeus alla conduzione di Sanremo 2022, iniziano a circolare i nomi di chi sarà a fianco del conduttore veronese alla prossima rassegna canora, in programma il prossimo inverno.

Come sarà il prossimo Sanremo

La 72a edizione del Festival di Sanremo sarà condotta per la terza volta di fila da Amadeus, il conduttore dei Soliti ignoti aveva dichiarato a marzo di non esserci l’anno successivo, ma nelle ultime settimane ha cambiato idea e la Rai ha sostenuto la sua conferma anche per il 2022, dopo quelle del 2020, poco prima del periodo pandemico e quella scorsa, la prima di sempre senza pubblico.

Si spera nel 2022 di rivedere gli spettatori sul palco dell’Ariston, mentre non sarà semplice prendere il testimone dagli ultimi vincitori, vale a dire i Maneskin, il gruppo rock romano ha poi rappresentato l’Italia all’Eurosong Contest, riportando il nostro Paese a vincere la manifestazione continentale dopo tanti anni dall’ultimo successo conseguito da Toto Cotugno. Per i cantanti è ancora presto stabilire quali saranno i presenti, così come gli ospiti, ma iniziano ad esserci delle idee a riguardo di chi andrà ad affiancare Amadeus nella rassegna canora ligure.

Chi affiancherà Amadeus alla conduzione del Festival

Nelle due edizioni condotte da Amadeus vi era stata a suo fianco la partecipazione del suo grande amico, Rosario Fiorello, ma il siciliano difficilmente sarà presente in tutte le serate, potrebbe infatti esserci durante la prima o l’ultima puntata, ragion per cui si vagliano diverse ipotesi, a partire da Gerry Scotti, anche lui con esordi in comune con il conduttore del prossimo Sanremo, ma non è esclusa la partecipazione di Alessia Marcuzzi, da poco libera da Mediaset.

Rispetto alla precedente edizione, iniziata a marzo, si ritonerà al mese di febbraio per la messa in onda del Festival, le date previste sono quelle tra il 1° ed il 5, nelle prossime settimane si attendono notizie ulteriori, di sicuro ci sarà ancora Amadeus, a cui è affidata la conduzione di Sanremo 2022, la sua terza di fila.