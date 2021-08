Stefana Orlando non saluta fan: scoppia la polemica

Sta suscitando diverse discussioni la polemica nata per il mancato saluto da parte di Stefania Orlando ad una fan, ecco cosa è accaduto nelle ultime ore alla showgirl romana mentre si trovava in vacanza.

Chi è Stefania Orlando

Nata a Roma nel 1966, i suoi primi successi televisivi risalgono agli anni ’90 nei panni della valletta, districandosi tra Mediaset e Rai, fino a diventare parte del cast fisso de i Fatti Vostri fino al 2003, nelle edizioni condotte da Massimo Giletti. In quel periodo le viene affidata la conduzione de il Lotto alle Otto nel preserale di Rai 2. Negli anni seguenti si occuperà anche di musica, con brani tipicamente estivi e di televendite, fino alla partecipazione del recente GF VIP.

Ha inoltre offerto due brevi parti recitative nelle serie tv targate Rai, Don Matteo ed Il Paradiso delle Signore, e sempre attraverso la principale rete pubblica sarà presente nel prossimo cast di Tale e Quale Show, la cui partenza è prevista il prossimo settembre, e dove Stefania Orlando imiterà ed andrà ad interpretare i vari cantanti nelle diverse puntate del talent per vip condotto da Carlo Conti.

Gli ultimi avvenimenti

In questo periodo di vacanze, la nota showgirl e conduttrice si è recata in Puglia per godersi le vacanze, ma una sua fan, notando la sua presenza, ha richiesto di incontrarla per poi ricevere il saluto della Orlando, ma la diretta interessata le ha negato tale soddisfazione, provocando la delusione dell’ammiratrice in un tweet di sfogo, nel quale spiegava quanto fosse accaduto.

Dopo tale tweet, non sono mancate le polemiche social, ma proprio Stefania Orlando è dovuta intervenire, specificando di aver negato il saluto in quanto trovatasi in pieno relax durante la sua vacanza e di voler essere lontana da tutto in questo periodo dell’anno. Anche il marito ha difeso la compagna dagli attacchi, mentre sul web si sono alternate le difese alla conduttrice da un lato e le polemiche dall’altro, alimentando il dibattito se conviene lasciar stare i vip quando trascorrono il tempo libero o se i personaggi famosi stessi, in quanto privilegiati, devono sempre dare la loro disponibilità.