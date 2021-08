Darin Brooks papà del secondo figlio: l’annuncio dell’attore di Beautiful

Arrivano splendide notizie per Darin Brooks, il noto attore di Beautiful diventerà infatti padre per una seconda volta, il diretto interessato ha fatto l’annuncio via social.

Chi è Darin Brooks?

Nato a Honolulu nel 1984, sin da molto giovane studia recitazione, fino all’esordio nel 2005 nella soap Il Tempo della nostra vita. Gli anni seguenti comparirà in singoli episodi di alcune fortunate serie televisive, come CSI, Castle e più di recente nella sitcom 2 Broke Girls, ma nel frattempo, dal 2013 diventa nel cast fisso di Beautiful, interpretando Wyatt Spencer.

Il suo personaggio in Beautiful

Figlio di Bill, il quale era arrivato a Los Angeles per acquisire la Spencer Pubblication, Wyatt è cresciuto però con la madre, a sua volta è giunto in California con il fratello Liam, oltre ad essere protagonista di diverse vicende sentimentali nel corso delle stagioni della nota soap, a livello lavorativo si occupa di pubbliche relazioni alla Forrester Creation.

La bella notizia arrivata

Appassionato di sport e musica, suona diversi strumenti e ha praticato diverse discipline, per quanto riguarda la vita reale, Darin Brooks è sposato da 5 anni con la collega Kelly Kruger, nel settembre 2019 la coppia di attori hanno avuto la prima figlia, dandole il nome di Everleigh. A distanza di un paio di anni, ecco un’altra splendida notizia per i due, lo stesso attore delle Hawaii ha farne l’annuccio su Instagram, dove si dichiara entusiasta insieme alla moglie di dare ad Everleigh un fratellino. La gravidanza procede già da 3 mesi ed il diretto interessato ha precisato come sia stato impegnativo il trimestre passato, ma al tempo stesso si è detto estremamente soddisfatto di quanto gli accadrà nel prossimo futuro.

