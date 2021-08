Anticipazioni Una Vita: arriva Soledad, terremoto ad Acacias

Nelle prossime puntate di Una vita, vi sarà un’importante novità, arriva nella soap spagnola, la domestica Soledad, questo per quanto riguarda le anticipazioni di cosa sarà trasmesso prossimamente in Italia.

Le prossime novità con Soledad

Secondo le ultime anticipazioni, a scuotere quanto sta accadendo a csa Bacigalupe, arriverà una nuova domestica, vale a dire Soledad, assunto da Marcos, il quale cercherà di conquistare Felicia, ma la riuscita di tale obiettivo sarà molto complicato per lui. La nuova entrata arriverà subito in punta di piedi, in quanto verrà inserita spesso in situazioni di scontro all’interno delle varie vicende, fino a scoprire di avere avuto un passato piuttosto tumultuoso ed essere accusata dell’omicidio di Marcia, altro caso su cui si continuerà ad indagare nelle prossime puntate di Una Vita, nelle quali vi saranno ulteriori sviluppi.

Secondo altre indiscrezioni, nella soap sarà in arrivo un’ottima notizia, Emilio e Cinta saranno in dolce attesa. Mentre Anabel coltiverà rabbia per la nuova entrata, ma andiamo adesso a conoscere meglio chi andrà ad interpretare il personaggio di Soledad, prossima domestica della soap.

Chi è Silvia Marty?

L’attrice ad interpretare Soledad sarà Silvia Marty, nata a Barcellona nel 1980, sin da giovane studia danza e recitazione, questi due percorsi si andranno ad intrecciare nella serie tv Paso Adelante, trasmesso con buon successo in Italia, dove tra il 2002 ed il 2005 si calerà nel personaggio di Ingrid.

Negli anni successivi, Silvia Marty continuerà a lavorare per prodotti televisivi spagnoli, tra cui un episodio de i Los Serranos, tale serie ispirerà I Cesaroni in Italia. Nella sua esperienza di attrice, ha lavorato per 4 film, sempre girati in Spagna, per il cinema, fino ad arrivare ad Una Vita, dove il personaggio di Soledad si preannuncia non marginale ai fini delle varie storie.

