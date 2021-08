Gianni Sperti rivela il suo segreto più grande: le parole dell’opinionista di Uomini e Donne

Protagonista del parterre d’opinionisti di Uomini e Donne Gianni Sperti è oggi un personaggio tv molto amato e seguito anche sui social. Ex ballerino di successo la sua carriera artistica è decollata negli anni ’90 quando ha partecipato a moltissimi programmi di rilievo in uno di questi come Buona Domenica ha conosciuto l’ex moglie la showgirl Paola Barale con cui si è separato qualche anno dopo. Molto attento a commentare le nuove storie d’amore che nascono all’interno del dating show di Maria de Filippi Gianni parla raramente della sua vita privata, soprattutto dall’addio alla Barale con cui oggi non ha nessun tipo di contatto non sembra essersi legato a nessun altra donna.

Gianni Sperti single in attesa dell’amore

Gianni oggi è una persona serena e raramente ricorda il suo passato anche se in alcune occasioni è costretto a rispondere alle domande che fanno riferimento proprio al rapporto con la Barale. In una recente intervista rilasciata a Novella 2000 l’ex ballerino ha parlato proprio di sentimenti, di come li vive ma soprattutto come lo appassionano. In merito al matrimonio con la showgirl ha riferito che preferisce non parlarne più: “Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni. Ognuno di noi ricorda ciò che vuole ricordare, ognuno è libero di avere ricordi positivi o ricordi negativi.”

Le dichiarazioni di Gianni Sperti fanno pensare al fatto che l’opinionista sia stato condizionato nei suoi rapporti dall’esperienza negativa del matrimonio. L’ex ballerino si definisce un lupo solitario, gli piace stare da solo ma soprattutto si fa coinvolgere dall’amore solo quando è travolgente: “ Sono un lupo solitario, single da anni, mi sento bene con me stesso. Quando arriva l’amore, ti travolge, ma in questo momento non è arrivato e io sto bene.” Gianni Sperti è single da tempo ma questo non gli pesa, sa benissimo vivere la sua solitudine e godere di ogni cosa che la vita gli propone se poi l’amore arriva ben venga.

Leggi anche ——> Gianni Sperti e la sua casa da sogno: dimora con vista su Roma

Paola Barale su Gianni Sperti: “Quando stavamo insieme…”

E se Gianni Sperti evita di parlare della sua nota ex moglie, Paola Barale nei giorni scorsi ha ricordato il periodo in cui era sposata con il ballerino. In una recente ospitata al Maurizio Costanzo Show Paola ha risposto ironicamente alle domande pungenti di Pio e Amedeo che non hanno potuto evitare di ricordarle il suo matrimonio con l’ex ballerino.

Leggi anche ——> Gianni Sperti, avete mai visto sua sorella? Ecco chi è e cosa fa la bellissima

I due comici hanno chiesto alla showgirl cosa l’avesse spinta ad unirsi con Sperti e lei senza remore ha dato una risposta diretta e inattesa: “Le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista”. La frecciatina per ora non ha ricevuto commenti da parte dell’opinionista che a quanto pare ha deciso d’evitare ogni tipo di polemica.