Barbara D’Urso vs Mara Venier: nuove rivalità tra le due regine della domenica. Chi si aggiudicherà il trono?

Il tema di questo articolo sarà la solidarietà femminile sul lavoro… o forse no! Con l’avvicinarsi dell’inizio delle nuove programmazioni dei palinsesti televisivi, è di nuovo scontro tra Mara Venier e Barbara D’Urso.

Le due donne, amiche nella vita e rivali sul lavoro, tornano ad animare il web con i loro scontri e battibecchi. Il motivo? La quantità di ospiti appartenenti al mondo della politica nei loro rispettivi programmi. Con alcune pungenti dichiarazioni, la nostra Barbarona nazionale avrebbe colpito nel vivo il lavoro svolto con la sua trasmissione dalla concorrente. Zia Mara, che di certo non le manda a dire, ha prontamente risposto alla provocazione. Ecco come stanno le cose.

Le dichiarazioni di Barbara D’Urso

La conduttrice Mediaset Barbara D’Urso, con alcune dichiarazioni rilasciate inerenti al suo Domenica Live, ha apertamente “dichiarato guerra” a Domenica In, condotto dalla sua amica e collega Maria Venier. La conduttrice napoletana afferma: “I politici scelgono me perché li metto a proprio agio”.

Non c’è che dire, effettivamente: i programmi della D’Urso, in special modo durante la stagione precedente, hanno sempre visto susseguirsi un ospite politico dietro l’altro. Ma sarà davvero lei il motivo per il quale i politici scelgono sempre i suoi programmi per rilasciare interviste?

La risposta di zia Mara

Durante l’ospitata al talk show condotto dal giornalista Stefano Zurlo, Mara Venier ha esposto le ragioni per le quali non abbiamo mai assistito a un’intervista rivolta a un politico nel suo programma di intrattenimento domenicale. Ragioni che, successivamente, sono state riportare anche da Davide Maggio. La conduttrice spiega: “Chiamano me, ma non sono io che decido. Perché c’era una chiara posizione, per quanto riguarda la Rai di Salini, che Domenica In non avesse i politici. L’intervista al politico non potevo farla, ma loro sarebbero venuti molto volentieri tutti. Chissà quest’anno…”.

Sono quindi scelte editoriali diverse le motivazioni per le quali non abbiamo mai visto ospiti politici intervistati da zia Mara, e non decisioni personali (degli ospiti stessi), come affermato da Barbarella.

Nella nuova programmazione dei palinsesti televisivi, come tutti saprete, verranno apportate delle novità sostanziali negli studi Mediaset: il programma di Barbara D’Urso, Domenica Live, è stato cancellato. Domenica In, invece, tornerà puntualmente in onda nel mese di settembre, condotto sempre dalla nostra Mara Venier. Il cambio di rotta da parte di Mediaset porterà la Rai a inserire, all’interno del programma della domenica pomeriggio, la presenza di ospiti del mondo della politica? Questo non lo sappiamo e, per scoprirlo, dobbiamo solo aspettare di veder tornare zia Mara negli studi della sua trasmissione. Una cosa, però, è certa: Mara Venier, accompagnata dalla sua professionalità ed estrema sensibilità, sarebbe in grado di far sentire a proprio agio chiunque.